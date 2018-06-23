Заря попрощалась с Луниным

Заря благодарила экс-голкипера команды Андрея Лунина за время, проведенное в луганской команде.

"Луганская Заря завершила один из самых громких трансферов в украинском футболе. Много слухов ходило о том, куда переберется наш голкипер Андрей Лунин. И вот, наконец, все слухи можно развеять и сказать, что в борьбе за одного из самых перспективных голкиперов победил мадридский Реал. Именно в Мадриде Андрей продолжит свою карьеру.

Лунин подписал долгосрочный контракт с Реалом

Говорим Андрею Лунину большое спасибо за время, проведенное в луганской Заре. Напомним, что Андрей перешел в лагерь "черно-белых" летом 2017 года. За это время Лунин сыграл 36 поединков. 29 в чемпионате, 6 в групповом этапе Лиги Европы и 1 в Кубке Украины. Болельщиками луганского клуба голкипер был назван лучшим игроком сезона 2017/2018 в составе луганчан.

Спасибо Андрею Лунину за выступления в Заре. Желаем достойно принять вызов судьбы и со временем стать основным голкипером одного из лучших клубов мира. Спасибо, Андрей! Удачи в новом клубе", – говорится в сообщении пресс-службы Зари.