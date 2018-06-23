toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ГЕРМАНИЯ - ШВЕЦИЯ БЕЛЬГИЯ - ТУНИС ЮЖНАЯ КОРЕЯ - МЕКСИКА Новости ЧМ 2018

Заря попрощалась с Луниным

22 июня 22:12 287 Читати українською
Заря попрощалась с Луниным
Андрей Лунин / фото: ФК Заря

Заря благодарила экс-голкипера команды Андрея Лунина за время, проведенное в луганской команде.

"Луганская Заря завершила один из самых громких трансферов в украинском футболе. Много слухов ходило о том, куда переберется наш голкипер Андрей Лунин. И вот, наконец, все слухи можно развеять и сказать, что в борьбе за одного из самых перспективных голкиперов победил мадридский Реал. Именно в Мадриде Андрей продолжит свою карьеру.

Лунин подписал долгосрочный контракт с Реалом

Говорим Андрею Лунину большое спасибо за время, проведенное в луганской Заре. Напомним, что Андрей перешел в лагерь "черно-белых" летом 2017 года. За это время Лунин сыграл 36 поединков. 29 в чемпионате, 6 в групповом этапе Лиги Европы и 1 в Кубке Украины. Болельщиками луганского клуба голкипер был назван лучшим игроком сезона 2017/2018 в составе луганчан.

Спасибо Андрею Лунину за выступления в Заре. Желаем достойно принять вызов судьбы и со временем стать основным голкипером одного из лучших клубов мира. Спасибо, Андрей! Удачи в новом клубе", – говорится в сообщении пресс-службы Зари.

Теги
Трансферы Трансферы Реал Мадрид Трансферы чемпионата Украины Трансферы Чемпионата Испании Заря Заря Андрей Лунин Андрей Лунин
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
52
мин
Южная Корея
18:00
Мексика
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук