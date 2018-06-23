Реал не отдаст Лунина в аренду, – Вацко

Футбольный комментатор Виктор Вацко сообщил, что Реал на намерен отдавать Андрея Лунина в аренду.

"Насколько я слышал, мадридцы со временем серьезно рассматривают Лунина наследником Кейлора Наваса и в аренду его отдавать не будут для быстрой адаптации в клубе", – написал Вацко на своей странице в твиттере.

Лунин подписал долгосрочный контракт с Реалом

К слову, ранее Marca писала, что Лунин полетит с Реалом на сборы, где Хулен Лопетеги и примет решение относительно будущего игрока в команде.

Также писали, что Андрей может стать третьим голкипером Реала, а Люка Зидан покинет Мадрид.