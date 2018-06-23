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Лунін і Реал: Мадрид розглядає три варіанти для кар'єри українського воротаря

00:20 943 Читать на русском
Лунін і Реал: Мадрид розглядає три варіанти для кар'єри українського воротаря
Андрій Лунін перейшов у Реал Мадрид ( на фото з рукавичками від Худжамова)

Андрій Лунін офіційно став голкіпером Реала, покинувши Зорю. У воротаря збірної України є три шляхи розвитку кар'єри.

Після офіційного оголошення трансферу Луніна в Реал Marca оновила інформацію щодо майбутнього 19-річного гравця збірної України. Сьогодні Андрій пройшов медогляд у мадридській клініці Sanitas La Moraleja. Усі авторитетні джерела підтверджують, що Зоря заробила на продажу молодої зірки 8,5 млн євро. Ще 4 мільйони луганський клуб може отримати як бонуси за успішні виступи стража воріт.

Лунін підписав довгостроковий контракт з Реалом

Екс-гравець Дніпра поїде на передсезонні збори з головною командою Реала, і новий наставник клубних чемпіонів Європи Хулен Лопетегі вирішить долю новачка після цього.

Тренерський штаб на сьогодні розглядає відразу 3 варіанти розвитку його кар'єри. Отже, у довільному порядку. Опція №1 – це шанс залишитись у головній команді Реала у статусі 3-го воротаря, якщо Люка Зідан покине клуб. Щоправда батько Андрія натякав, що такий варіант, лише навчатись у зірок основної команди, не дуже йому підходить.

№2 – Лунін гратиме за дубль "вершкових" Кастілью, яка грає у Сегунді Б (3-й дивізіон чемпіонату Іспанії).

№3 – українця здадуть в оренду з метою "завершити процес навчання" в команді середнього рівня, яка грає у найвищому ешелоні. Тут видання відзначає досвід юного голкіпер зростом 1,91 м, який пограв у Лізі Європи і неслабкій національній збірній.

Перехід Луніна разом з підписанням ще молодшого бразильського форварда Вінісіуса за 45 млн євро – символ нової трансферної політики зміцнення команди шляхом виявлення талантів по всьому світу. З тієї ж опери і трансфер іншого бразильця Родріго Гоеса із Сантоса, який приєднається до мадридців улітку 2019-го.

Цікаво, що Андрій Лунін – перший український футболіст в історії, якого придбав Реал Мадрид.

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