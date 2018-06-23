Лунин подписал долгосрочный контракт с Реалом

Экс-голкипер Зари Андрей Лунин продолжит карьеру в Реале.

Мадридский Реал объявил о подписании 6-летнего контракта с Андреем Луниным, сообщает официальный сайт "сливочных".

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Детали трансфера пока не разглашаются.

К слову, ранее Marca писала, что Лунин полетит с Реалом на сборы, где Хулен Лопетеги и примет решение относительно будущего игрока в команде.

Также писали, что Андрей может стать третьим голкипером Реала, а Люка Зидан покинет Мадрид.

По неофициальной информации, трансфер обойдется мадридскому клубу в 9 млн евро, еще 4,4 млн евро Заря может получить в виде бонусов.

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