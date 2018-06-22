Лунин может стать третьим голкипером Реала, Люка Зидан покинет команду

Голкипер луганской Зари Андрей Лунин имеет неплохие шансы закрепиться в первой команде мадридского Реала.

Третий голкипер Реала Люка Зидан покинет мадридский клуб летом, а его место в иерархии вратарей действующих чемпионов Европы может занять как раз 19-летний украинец, информирует Marca.

Отец Лунина: Предложение от Реала существует

Люка Зидан сменит команду в поисках игровой практики, а его следующим местом работы может стать чемпионат Франции, отмечает источник. В системе Реала сын Зизу провел 14 лет.

Также сообщается, что Реал ведет активные переговоры с Ромой по трансферу Алиссона, который станет конкурентом Наваса за место в стартовом составе.

К слову, ранее Marca писала, что Лунин полетит с Реалом на сборы, где Лопетеги и примет решение относительно его будущего в команде.