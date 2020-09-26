"Всегда сложно после еврокубковых матчей возвращаться в чемпионат. Против нас играла супермотивована команда, и я во время подготовки к поединку акцентировал внимание подопечных на это. Ребята были немного расслаблены, но я старался держать их в тонусе, чтобы у нас не возникло проблем. Игра была под нашим контролем. Конечно, удаление соперника сыграло в нашу пользу. Хоть мы и не спешили с забитыми мячами, но в итоге все решилось на футбольном поле. Видно было, что футболисты держали в головах предстоящий матч с Гентом, поскольку это важнейшая игра для клуба за последние, наверное, четыре-пять лет.

Что касается ротации, то я стараюсь держать игроков на одном уровне и подготовки, и мотивации, чтобы все были готовы к играм. Есть, конечно, разница между теми игроками, которые начинали подготовку со мной, и теми, кто присоединился немного позже. Что касается травмированных, то Попов, надеюсь, уже с понедельника вернется в общую группу, а Тымчик на следующей неделе начнет индивидуально заниматься беговыми упражнениями. О Бурде вы и сами знаете – он выбыл надолго.

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Отсутствие Жерсона? Он вчера на тренировке получил сильный удар, и я решил не рисковать, дать ему отдохнуть. Завтра он будет тренироваться в общей группе. Мне понадобилось три дня, чтобы восстановиться после Гента (улыбается). Самое главное, чтобы игроки не болели. Я был немного простужен, но врач контролирует ситуацию – поэтому, мне лучше.

Соль и Дуэлунд? Пресса, наверное, знает лучше, чем я, что происходит в команде. Проблема в том, что их не было в моем распоряжении в начале и по ходу тренировочного процесса, поэтому я не успел понять, что они могут дать Динамо в будущем. У нас много игроков, и это довольно тяжелая ситуация. Сейчас будет игра с Гентом, после которой мы посмотрим, что делать дальше. Я игроков никогда не выгоняю. Но когда на тренировке 27-28 человек, то очень трудно. Однако, я стараюсь менять упражнения, чтобы футболистам было интересно тренироваться. Те ребята, которые хотят оставаться в команде и выдерживать конкуренцию, то они, конечно, остаются. Те же, кто хочет постоянно играть, чего я не могу гарантировать, идут.

Дуэлунд остается в Динамо – его сватали в Турцию, – СМИ

Знаю, что в украинской и румынской прессе писали о моем разговоре с Кравцем, что является неправдой. Он пришел в Динамо, но потом увидел, что здесь большая конкуренция, и, получив хорошее предложение из Турции, решил вернуться туда. Поэтому мы пожали друг другу руки и разошлись по-хорошему. Та же ситуация с Алибековым, который хотел быть ближе к родным, и я дал добро на его переход. Очень важно, чтобы тренер понимал футболиста. Я никогда не мешал игроку, который хотел уйти, ни перед кем не закрывал двери. Карьера футболиста очень короткая, семь-восемь лет на высоком уровне, поэтому я не хочу никому мешать продолжать карьеру в другом месте", – приводит слова Луческу официальный сайт Динамо.

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