Датский хавбек Дуэлунд останется в Динамо, сообщает телеграмм-канал Динамо Киев Inside.

Дуэлунд может покинуть Динамо – клуб Морозюка готовит конкретное предложение, – СМИ

По информации источника, Луческу рассчитывает на Миккела и тот тренируется с киевлянами. К слову, ранее сообщалось, что игрок может присоединиться к Ризеспору, за который выступает экс-динамовец Николай Морозюк. Такой трансфер оценивали в 2 млн евро.

К слову, Миккел в текущем сезоне не попадает в основной состав киевлян – в его активе лишь 7 сыгранных минут в УПЛ.

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