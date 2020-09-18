Дуэлунд остается в Динамо – его сватали в Турцию, – СМИ
Полузащитник киевского Динамо, Миккел Дуэлунд, похоже, останется в команде Луческу.
Датский хавбек Дуэлунд останется в Динамо, сообщает телеграмм-канал Динамо Киев Inside.
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По информации источника, Луческу рассчитывает на Миккела и тот тренируется с киевлянами. К слову, ранее сообщалось, что игрок может присоединиться к Ризеспору, за который выступает экс-динамовец Николай Морозюк. Такой трансфер оценивали в 2 млн евро.
К слову, Миккел в текущем сезоне не попадает в основной состав киевлян – в его активе лишь 7 сыгранных минут в УПЛ.
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