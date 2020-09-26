"Завжди складно після єврокубкових матчів повертатися в чемпіонат. Проти нас грала супермотивована команда, і я під час підготовки до поєдинку акцентував увагу підопічних на це. Хлопці були трохи розслаблені, але я намагався тримати їх у тонусі, щоб у нас не виникло проблем. Гра була під нашим контролем. Звичайно, вилучення суперника зіграло на нашу користь. Хоч ми і не поспішали із забитими м'ячами, але в підсумку все вирішилося на футбольному полі. Видно було, що футболісти тримали в головах майбутній матч із Гентом, оскільки це найважливіша гра для клубу за останні, напевно, чотири-п'ять років.

Що стосується ротації, то я намагаюся тримати гравців на одному рівні і підготовки, і мотивації, щоб усі були готові до ігор. Є, звичайно, різниця між тими гравцями, які починали підготовку зі мною, і тими, хто приєднався трохи пізніше. Що стосується травмованих, то Попов, сподіваюся, вже з понеділка повернеться до загальної групи, а Тимчик наступного тижня почне індивідуально займатися біговими вправами. Про Бурду ви й самі знаєте – він вибув надовго.

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Відсутність Жерсона? Він учора на тренуванні отримав сильний удар, і я вирішив не ризикувати, дати йому відпочити. Завтра він буде тренуватися в загальній групі. Мені знадобилося три дні, щоб відновитися після Гента (посміхається). Найголовніше, щоб гравці не хворіли. Я був трохи застуджений, але лікар контролює ситуацію – тому, мені краще.

Соль і Дуелунд? Преса, напевно, знає краще, ніж я, що відбувається в команді. Проблема в тому, що їх не було в моєму розпорядженні на початку та по ходу тренувального процесу, тому я не встиг зрозуміти, що вони можуть дати Динамо в майбутньому. У нас багато гравців, і це доволі важка ситуація. Зараз буде гра з Гентом, після якої ми подивимося, що робити далі. Я гравців ніколи не виганяю. Але коли на тренуванні 27-28 людей, то дуже важко. Проте, я намагаюся міняти вправи, щоб футболістам було цікаво тренуватися. Ті хлопці, які хочуть залишатися в команді та витримувати конкуренцію, то вони, звичайно, залишаються. Ті ж, хто хоче постійно грати, чого я не можу гарантувати, йдуть.

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Знаю, що в українській та румунській пресі писали про мою розмову з Кравцем, що є неправдою. Він прийшов до Динамо, але потім побачив, що тут велика конкуренція, і, отримавши хорошу пропозицію з Туреччини, вирішив повернутися туди. Тому ми потиснули один одному руки та розійшлися по-хорошому. Та сама ситуація з Алібековим, який хотів бути ближче до рідних, і я дав добро на його перехід. Дуже важливо, щоб тренер розумів футболіста. Я ніколи не заважав гравцю, який хотів піти, ні перед ким не закривав двері. Кар'єра футболіста дуже коротка, сім-вісім років на високому рівні, тому я не хочу нікому заважати продовжувати кар'єру в іншому місці", – наводить слова Луческу офіційний сайт Динамо.

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