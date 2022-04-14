"Луческу получал предложения от других клубов и даже сборной": Суркис оценил шансы удержать румына в Динамо
Президент Динамо Игорь Суркис совершенно доволен сотрудничеством с Мирчей Луческу, которое длится почти 2 года.
"Самое красивое в футболе – это хорошие результаты. С самого начала Луческу добился больших результатов в украинском футболе, и Динамо не стало исключением. Он сразу вернул команде место в Лиге чемпионов. Кроме того, он ориентировался на украинских футболистов и, таким образом, создал костяк сборной нашей страны.
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Все это говорит о Мирче лучше любых слов. Кроме того, он остается старейшим действующим тренером в мире и до сих пор вызывает интерес. С тех пор как Луческу с нами, он получал предложения от других клубов и даже сборной. Я им совершенно доволен и надеюсь, что он останется с нами подольше", – заявил Суркис в интервью TV Sport.
Напомним, действующий контракт Луческу с Динамо рассчитан до лета 2024 года.
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