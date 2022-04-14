"Самое красивое в футболе – это хорошие результаты. С самого начала Луческу добился больших результатов в украинском футболе, и Динамо не стало исключением. Он сразу вернул команде место в Лиге чемпионов. Кроме того, он ориентировался на украинских футболистов и, таким образом, создал костяк сборной нашей страны.

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Все это говорит о Мирче лучше любых слов. Кроме того, он остается старейшим действующим тренером в мире и до сих пор вызывает интерес. С тех пор как Луческу с нами, он получал предложения от других клубов и даже сборной. Я им совершенно доволен и надеюсь, что он останется с нами подольше", – заявил Суркис в интервью TV Sport.

Напомним, действующий контракт Луческу с Динамо рассчитан до лета 2024 года.

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