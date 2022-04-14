"Ви маєте повне право кинути в мене камінь, якщо мій брат зробить щось проти інтересів України", – слова Ігоря Суркіса в серпні 2019-го, коли стало відомо, що його брат приєднася до відверто проросійської партії ОПЗЖ.

З тих пір ми регулярно один за одним "кидаємо камені" в братів Суркісів після кожного їхнього ганебного вчинку. Спочатку вони перетворили стадіон Динамо на прийомну ОПЗЖ, куди депутати цієї "партії" ходили як на роботу, фотографувались на полі та "тренувались". Потім розвісили рекламу проросійських каналів на НСК Олімпійський. Конфронтація йшла по наростаючій, і ми намагались реагувати на кожну їхню ганьбу. Наші банери, графіті, тексти в Інтернеті – це все нагадує фільм про маніяка, який дуже довго вбивав свою жертву столовою ложкою.

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Вчора відбувся перший матч Динамо із серії благодійних ігор. Хороша ініціатива, багато українців на трибунах, можливість нашим співвітчизникам хоч трохи відволіктись від війни. А футболістам – зібрати грошей для України. Поляки дуже сильно допомагають, за що їм окрема подяка! Але перед поєдинком ультрас Легії випустили заяву, що вони бойкотуватимуть цю гру та попросили керівництво клубу не перераховувати дохід від матчу на рахунок братів Суркісів.

Тому ми звертаємось до фанатів інших клубів, з якими Динамо буде проводити товариські ігри. В першу чергу до фанатів Галатасарая, бо з Борусією та Динамо Загреб ми і так на зв'язку. Чинний депутат Верховної Ради Григорій Суркіс замість виконання своїх прямих законотворчих обов'язків виїхав з України. Не зробив жодних заяв про вихід з проросійської партії, вже забороненої в Україні. Не склав депутатський мандат, а просто втік. І регулярно з'являється в згадках офіційного сайту Динамо, намагаючись зображати із себе патріота та мецената. Більш того, чинний депутат Верховної Ради спокійно собі сидів у віп-ложі в Бухаресті та дивився футбол.

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Ми хочемо, аби всі європейські фанати чітко розуміли, що благодійні матчі Динамо – це не просто спосіб зібрати грошей для України, а ще й спроба братів Суркісів відбілити свою репутацію. А що робити з цим фактом і як реагувати – вирішуйте самі.

Оскільки керівництво Динамо активно читає наші заяви і намагається на них "відповідати", хотілось би почути відповіді на наступні питання:

1. Чому від імені проросійського депутата Григорія Суркіса досі публікуються новини на офіційному сайті Динамо?

2. Яка доля віце-президента Гінзбурга після викриття його дружніх стосунків з рамзанка дировим?

3. Чи підтримує клуб слова Луческу про те, що російські гравці не винні у цій війні тому їх не варто дискваліфікувати?

4. Чи відбудеться товариський матч Динамо проти Стяуа після скандальних заяв президента румунського клубу про Україну? https://bit.ly/3xuna9j.

Тим часом ми продовжуємо збирати кошти, купувати все необхідне для бійців та відправляємо одразу у гарячі точки. Долучайтесь до збору:

– Privatbank: 4149 6293 0064 1990

– Monobank: 5375 4141 1590 5993

– Paypal: jworoschbit@gmail.com", – йдеться у заяві на Facebook-сторінці WBC Ультрас Динамо.

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