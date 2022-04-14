"Вы имеете полное право бросить в меня камень, если мой брат сделает что-нибудь против интересов Украины", – слова Игоря Суркиса в августе 2019-го, когда стало известно, что его брат присоединится к откровенно пророссийской партии ОПЗЖ.

С тех пор мы регулярно один за другим "бросаем камни" в братьев Суркисов после каждого их позорного поступка. Сначала они превратили стадион Динамо в приемную ОПЗЖ, куда депутаты этой "партии" ходили как на работу, фотографировались на поле и "тренировались". Затем развесили рекламу пророссийских каналов на НСК Олимпийский. Конфронтация шла по нарастающей, и мы пытались реагировать на каждый их позор. Наши баннеры, граффити, тексты в Интернете – это все напоминает фильм о маньяке, который очень долго убивал свою жертву столовой ложкой.

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Вчера состоялся первый матч Динамо из серии благотворительных игр. Хорошая инициатива, много украинцев на трибунах, возможность нашим соотечественникам хоть немного отвлечься от войны. А футболистам – собрать деньги для Украины. Поляки очень сильно помогают, за что им отдельное спасибо! Но перед поединком ультрас Легии выпустили заявление, что они будут бойкотировать эту игру и попросили руководство клуба не перечислять доход от матча на счет братьев Суркисов.

Поэтому мы обращаемся к фанатам других клубов, с которыми Динамо будет проводить товарищеские игры. В первую очередь к фанатам Галатасарая, потому что с Боруссией и Динамо Загреб мы и так на связи. Действующий депутат Верховной Рады Григорий Суркис вместо исполнения своих прямых законотворческих обязанностей уехал из Украины. Не сделал никаких заявлений о выходе из пророссийской партии, уже запрещенной в Украине. Не сложил депутатский мандат, а просто убежал. И регулярно появляется в упоминаниях официального сайта Динамо, пытаясь изображать патриота и мецената. Более того, действующий депутат Верховной Рады спокойно сидел в вип-ложе в Бухаресте и смотрел футбол.

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Мы хотим, чтобы все европейские фанаты четко понимали, что благотворительные матчи Динамо – это не просто способ собрать денег для Украины, а еще попытка братьев Суркисов отбелить свою репутацию. А что делать с этим фактом и как реагировать – решайте сами.

Поскольку руководство Динамо активно читает наши заявления и пытается на них отвечать, хотелось бы услышать ответы на следующие вопросы:

1. Почему от имени пророссийского депутата Григория Суркиса до сих пор публикуются новости на официальном сайте Динамо?

2. Какова судьба вице-президента Гинзбурга после разоблачения его дружеских отношений с рамзанкой дыровым?

3. Поддерживает ли клуб слова Луческу о том, что российские игроки не виноваты в этой войне, поэтому их не стоит дисквалифицировать?

4. Состоится ли товарищеский матч Динамо против Стяуа после скандальных заявлений президента румынского клуба об Украине? https://bit.ly/3xuna9j.

Между тем, мы продолжаем собирать средства, покупать все необходимое для бойцов и отправляем сразу в горячие точки. Присоединяйтесь к сбору:

– Privatbank: 4149 6293 0064 1990

– Monobank: 5375 4141 1590 5993

– Paypal: jworoschbit@gmail.com", – говорится в заявлении на Facebook-странице WBC Ультрас Динамо.

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