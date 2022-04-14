"Найкрасивіше у футболі – це хороші результати. Із самого початку Луческу досяг великих результатів в українському футболі, і Динамо не стало винятком. Він одразу повернув команді місце у Лізі чемпіонів. Крім того, він орієнтувався на українських футболістів і, таким чином, створив кістяк збірної нашої країни.

Втеча Суркісів, проросійські заяви Луческу і друг Кадирова у керівництві Динамо: ультрас киян озвучили низку претензій

Все це говорить про Мірчу краще за будь-які слова. Крім того, він залишається найстаршим чинним тренером у світі і досі викликає інтерес. Відколи Луческу з нами, він отримував пропозиції від інших клубів і навіть збірної. Я ним абсолютно задоволений і сподіваюся, що він залишиться з нами якнайдовше", – заявив Суркіс в інтерв'ю TV Sport.

Нагадаємо, чинний контракт Луческу з Динамо розрахований до літа 2024 року.

Росія напала на Україну: зіркові наставники розносять окупантів, у Динамо проблеми з фанатами (LIVE)