Футбол 24 продолжает информировать обо всем самом важном в мире футболе после вторжения России на наши земли и начала войны. Обновляйте эту новость для новой информации. Все будет Украина!

Слава Украине! Победа и правда за нами – преступная Россия ответит не только за разрушенный стадион Десны

Поддержка для Украины не имеет границ, а вот новостной редактор имеет. Следовательно, это уже восемнадцатая новость, где Футбол 24 освещает российский беспредел на нашей земле. Предыдущая публикация: Россия напала на Украину: УЕФА не пускает Динамо к Барселоне и Реалу, слезы игроков Шахтера

16:16. Шахтер получил предложение по Мудрику от Бенфики, – утверждает один из журналистов. Игорь Бурбас в свою очередь убеждает, что лидер молодежной сборной Украины уже в ближайшее время должен покинуть донецкий клуб, но в другом направлении. Мудрик может стать одноклубником звездного Эриксена.

15:59. Дитятьев выставил на аукцион футболку Барселоны с автографом величественного Ривалдо, обладателя Золотого мяча 1999 года.

15:45. "Сейчас патрулируем улицы Млынова": экс-форвард сборной Украины работает в территориальной обороне родной области. Перед войной он должен был трудоустроиться тренером в Вересе.

15:15. Суркис: На этой войне армия – только одна. Президент Динамо убежден, что со стороны фанатиков путинизма действует только сборище убийц и садистов. Рашисты умеют воевать исключительно коварно, низменно – против безоружных людей. Оккупанты пришли на нашу землю убивать, грабить и причинять боль. Также Суркис оценил перспективы будущего Динамо в условиях войны.

14:54. Недавний дебютант сборной Украины Владислав Кочергин провел первый официальный матч за Ракув, одного из главных претендентов на чемпионство Польши (команда из Ченстоховы, как и Лех и Погонь, набрала 56 очков). За 45 минут результативными действиями не отличился, но отмечаем появление сразу же в стартовом составе. Кочергин не играл более 6 месяцев из-за бойкота Зари.

14:40. Зозуля: Любовь – это когда я захожу вечером в нашу с женой спальню, а она выбирает и покупает дроны для украинских защитников. Ребенок экс-форварда сборной Украины также приобщается к благотворительности, как только может.

14:14. Яремчук попал в своеобразный плен. Прямо на культовом европейском стадиорне форвард Бенфики тепло пообщался с земляками, вынужденными бежать из Украины из-за массовых преступлений рашистов против мирных людей.

13:13. Рябоконь вступил в территориальную оборону. В эти дни 58-летний наставник Десны очищает Киев и область от российских подонков. В то же время нынешние и бывшие звезды черниговского клуба пожертвовали солидную сумму на нужды для борьбы с путинскими убийцами.

12:12. "Путин стал в один ряд со Сталиным": экс-капитан сборной Финляндии приютил украинцев, хвалит Довбика и высмеивает Россию. Эксклюзив "Футбол 24" с легендой футбола суоми.

11:11. Срна: Я сегодня – украинец, а весь мир – Украина. Оба хорватских гранда приняли детей из академии Шахтера вместе с некоторыми старшими тренерами и матерями. Мощное заявление от экс-капитана донецкого клуба.

10:10. "Пи*дуй за кораблем и Луческу прихвати": Кополовец и Козловский уничтожили Леоненко за "спорт вне политики". Досталось и тренеру Динамо.

09:09. Довбик будет играть за Динамо до конца сезона, – журналист Бурбас рассказал детали условного перехода.

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