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Льорис может потерять капитанскую повязку в Тоттенхэме из-за вождения в нетрезвом состоянии

09:01 35 Читати українською
Льорис может потерять капитанскую повязку в Тоттенхэме из-за вождения в нетрезвом состоянии
Уго Льорис / Фото L'ÉQUIPE

Голкипер Тоттенхэма Уго Льориса, похоже, ждать неприятные последствия после того, как его поймали в состоянии алкогольного опьянения за рулем.

Наставник "шпор" Маурисио Почеттино может лишить французского голкипера капитанской повязки в Тоттенхэме, пишет Daily Mail.

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Если это произойдет, то новым капитаном команды станет нападающий Кейн.

Напомним, Уго Льорис был арестован полицией за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

31-летний футболист уже успел публично извиниться за свой поступок

Судебное заседание по делу француза состоится 11 сентября в Вестминстерском магистратском суде.

Тоттенхэм не может согласовать новый контракт с Эриксеном – датчанин хочет зарабатывать не меньше Кейна и Льориса

Теги
Англия Уго Льорис Уго Льорис Тоттенхэм Тоттенхэм Маурисио Почеттино Маурисио Почеттино
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