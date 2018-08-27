Льорис может потерять капитанскую повязку в Тоттенхэме из-за вождения в нетрезвом состоянии

Голкипер Тоттенхэма Уго Льориса, похоже, ждать неприятные последствия после того, как его поймали в состоянии алкогольного опьянения за рулем.

Наставник "шпор" Маурисио Почеттино может лишить французского голкипера капитанской повязки в Тоттенхэме, пишет Daily Mail.

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Если это произойдет, то новым капитаном команды станет нападающий Кейн.

Напомним, Уго Льорис был арестован полицией за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

31-летний футболист уже успел публично извиниться за свой поступок

Судебное заседание по делу француза состоится 11 сентября в Вестминстерском магистратском суде.

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