Тоттенхэм не может согласовать новый контракт с Эриксеном – датчанин хочет зарабатывать не меньше Кейна и Льориса

Тоттенхэм и хавбек Кристиан Эриксен не могут договориться об условиях нового контракта. Датский футболист хочет иметь зарплату не ниже, чем у Харри Кейна и Уго Льориса.

Кристиан Эриксен хочет иметь зарплату не меньше, чем у Харри Кейна (около 300 тысяч фунтов в неделю) и Уго Льориса, а переговоры по новому контракту продолжаются уже полгода, сообщает Daily Mail.

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Сейчас Тоттенхэм и игрок продолжают вести переговоры. Датчанином интересуются Реал и Барселона. Контракт Эриксена действует до 2020 года.

Тоттенхэм этим летом стал первым клубом, который не сделал ни одного подписания в течение трансферного окна. Связано это с построением нового стадиона, который, по словам Почеттино, стоит около 1 млрд фунтов.

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