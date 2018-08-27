Льоріс може втратити капітанську пов'язку в Тоттенхемі через керування автомобілем у нетверезому стані

Голкіпера Тоттенхема Уго Льоріса, схоже, чекатимуть неприємні наслідки після того, як його впіймали у стані алкогольного сп'яніння за кермом.

Наставник "шпор" Маурісіо Почеттіно може позбавити французького голкіпера капітанської пов'язки у Тоттенхемі, пише Daily Mail.

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Якщо це станеться, то новим капітаном команди стане нападник Харрі Кейн.

Нагадаємо, Уго Льоріс був заарештований поліцією за керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння.

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Судове засідання щодо справи француза відбудеться 11 вересня у Вестмінстерському магістратському суді.

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