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Льорис извинился за вождение в нетрезвом состоянии

21:45 53 Читати українською
Льорис извинился за вождение в нетрезвом состоянии
Уго Льорис / УЕФА

Голкипер Тоттенхэма Уго Льорис принес свои извинения за управление автомобиля в нетрезвом состоянии.

Уго Льорис был арестован полицией за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

"От всего сердца хотел бы извиниться перед своей семьей, клубом, партнерами по команде, тренером и всеми болельщиками. Вождение в нетрезвом состоянии является абсолютно недопустимым, я несу полную ответственность за свой поступок и это не тот пример, который бы я хотел подавать", – цитирует Льориса Sky Sports.

Чемпион мира должен появиться в Вестминстерском магистратском суде 11 сентября.

Открытие стадиона Тоттенхэма отложено из-за проблем с системой безопасности

Теги
Англия Тоттенхэм Тоттенхэм Уго Льорис Уго Льорис
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