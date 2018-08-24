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Льориса арестовали за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения

16:59 117 Читати українською
Льориса арестовали за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения
Уго Льорис / фото: ФК Тоттенхэм

Вратарь лондонского Тоттенхэма Уго Льориса полиция поймала пьяным за рулем автомобиля.

Голкипер Тоттенхэма Уго Льорис был задержан за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщает The Sun.

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По информации издания, полиция задержала французского вратаря минувшей ночью в Лондоне. Льориса доставили в полицейский участок, где он провел 7 часов, прежде чем ему предъявили обвинения и отпустили под залог.

При этом уточняется, что об инциденте стало известно уже после сегодняшней пресс-конференции главного тренера Тоттенхэма Почеттино, из-за чего он еще никак не прокомментировал эту информацию. Судебное заседание по делу Льориса состоится 11 сентября.

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Теги
Англия Уго Льорис Уго Льорис Тоттенхэм Тоттенхэм
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