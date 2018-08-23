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Роуз покинет Тоттенхэм, Алдервейрелд остается

11:09 39 Читати українською
Роуз покинет Тоттенхэм, Алдервейрелд остается
Дэнни Роуз / ФК Тоттенхэм

Левый вингбек Тоттенхэма Дэнни Роуз покинет клуб этим летом, тогда как Тоби Алдервейрелд продолжит выступления в белой футболке.

Тоттенхэм может попрощаться с Дэнни Роузом, сообщает Evening Standard. Его и Тоби Алдервейрелда связывали с переходом в другие клубы, но уйти может только один.

Открытие стадиона Тоттенхэма отложено из-за проблем с системой безопасности

Именно англичанин является претендентом на выход, тогда как бельгиец продолжит выступать в составе "шпор". Ранее сообщалось, что Роуз может стать партнером Евгения Коноплянки в Шальке, но позже сообщили об интересе ПСЖ, и Маурисио Почеттино рад отпустить латераля во Францию.

Напомним, Тоттенхэм стал первым европейским клубом, который не осуществил ни одного приобретения в течение трансферного окна.

Тоттенхэм осуществляет секретные платежи Футбольной ассоциации за аренду Уэмбли

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Трансферы Чемпионата Англии Трансферы Дэнни Роуз Дэнни Роуз Тоби Алдервейрелд Тоби Алдервейрелд Тоттенхэм Тоттенхэм Англия
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