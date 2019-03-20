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Ливерпуль заинтересован в приобретении Дибалы, – Tuttomercatoweb

17:42 14 Читати українською
Ливерпуль заинтересован в приобретении Дибалы, – Tuttomercatoweb
Паулу Дибала / ФК Ювентус

Форвард Ювентуса Паулу Дибала может продолжить карьеру на Туманном Альбионе.

Руководство мерсисайдского клуба всерьез рассматривает возможность приобретения аргентинского нападающего Паулу Дибалы, утверждает Tuttomercatoweb.

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По информации источника, переход может произойти во время летнего трансферного окна. Паулу может стать заменой Садио Мане, которым активно интересуется мадридский Реал.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Дибалу в 100 млн евро. В текущем сезоне аргентинец сыграл за туринский клуб 35 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 4 голевые передачи.

К слову, кроме Ливерпуля форвардом интересуется все тот же Реал, который готов заплатить за него больше 100 млн евро, Манчестер Юнайтед и Бавария.

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