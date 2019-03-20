Ліверпуль зацікавлений у придбанні Дибали, – Tutto Mercato

Форвард Ювентуса Паулу Дибала може продовжити кар'єру на Туманному Альбіоні.

Керівництво мерсисайдського клубу всерйоз розглядає можливість придбання аргентинського нападника Паулу Дибали, стверджує Tutto Mercato .

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За інформацією джерела, перехід може відбутися під час літнього трансферного вікна. Паулу може стати заміною Садіо Мане, яким активно цікавиться мадридський Реал.

Авторитетний портал Transfermarkt оцінює Дибалу в 100 млн євро. У поточному сезоні аргентинець зіграв за туринський клуб 35 матчей, в яких забив 9 голів та віддав 4 гольові передачі.

До слова, окрім Ліверпуля форвардом цікавиться все той же Реал, який готовий заплатити за Дибалу більше 100 млн євро, Манчестер Юнайтед та Баварія.

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