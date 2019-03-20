toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ПОРТУГАЛІЯ - УКРАЇНА ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020

Ліверпуль зацікавлений у придбанні Дибали, – Tutto Mercato

17:40 1101 Читать на русском
Ліверпуль зацікавлений у придбанні Дибали, – Tutto Mercato
Паулу Дибала / ФК Ювентус

Форвард Ювентуса Паулу Дибала може продовжити кар'єру на Туманному Альбіоні.

Керівництво мерсисайдського клубу всерйоз розглядає можливість придбання аргентинського нападника Паулу Дибали, стверджує Tutto Mercato .

Каріус попросив Ліверпуль перервати його оренду в Бешикташі

За інформацією джерела, перехід може відбутися під час літнього трансферного вікна. Паулу може стати заміною Садіо Мане, яким активно цікавиться мадридський Реал.

Авторитетний портал Transfermarkt оцінює Дибалу в 100 млн євро. У поточному сезоні аргентинець зіграв за туринський клуб 35 матчей, в яких забив 9 голів та віддав 4 гольові передачі.

До слова, окрім Ліверпуля форвардом цікавиться все той же Реал, який готовий заплатити за Дибалу більше 100 млн євро, Манчестер Юнайтед та Баварія.

Друга молодість Мессі: він перевершує цілі клуби та йде на "вічний рекорд", який сам поставив

Теги
Трансфери Чемпіонату Англії Ювентус Ювентус Трансфери Трансфери Ювентуса Англія Трансфери Ліверпуля Пауло Дибала Пауло Дибала Ліверпуль Ліверпуль
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
0
хв
Німеччина
21:45
Сербія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук