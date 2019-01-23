Реал готов выложить 102 млн евро за Дибалу, – The Sun

"Галактикос" заинтересованы в услугах аргентинского форварда "бьянконери" Пауло Дибалы.

Президент Реала Флорентино Перес стремится усилить линию атаки мадридского клуба. Для этого он готовит 102 млн евро на летний трансфер Пауло Дибалы, утверждает The Sun.

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По информации источника Дибала является приоритетной покупкой для Реала во время летнего трансферного окна.

Пауло может задуматься об уходе из туринского клуба из-за высокой конкуренции, ведь хавбек Аарон Рэмзи уже в шаге от подписания контракта с Ювентусом, а это значит, что конкуренция в средней линии итальянского клуба будет просто огромной.

Кроме этого, в случае потенциального трансфера Дибалы Ювентус может взять в аренду Иско, который конфликтует с наставником "галактикос" Сантьяго Солари, и не прочь покинуть Испанию.

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