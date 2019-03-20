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Кариус попросил Ливерпуль прервать его аренду в Бешикташе

14:09 113 Читати українською
Кариус попросил Ливерпуль прервать его аренду в Бешикташе
Лорис Кариус / фото из соцсетей

Голкипер Бешикташа Лорис Кариус серьезно настроен покинуть турецкий клуб.

Кариус конфликтует с главным тренером Бешикташа Шенолом Гюнешем, который откровенно критикует 25-летнего вратаря.

Кариус может продолжить карьеру в Олимпиакосе

Именно поэтому Лорис обратился в Ливерпуль ("красные" отдали Кариуса в аренду на 2 сезона) за помощью в расторжении соглашения с Бешикташем, сообщает Turkiye Gazetesi.

Утверждается, что Кариус может вернуться в чемпионат Германии. У него есть предложения от франкфуртского Айнтрахта и дюссельдорфской Фортуны.

Бешикташ не выплачивает зарплату Кариусу в течение 4-х месяцев – вратарь хочет судиться с клубом, за который выступает

В нынешнем сезоне немецкий голкипер провел за Бешикташ 22 матча в турецкой Суперлиге, в который получил 2 желтые карточки.

Теги
Бешикташ Бешикташ Турция Лорис Кариус Лорис Кариус Ливерпуль Ливерпуль
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