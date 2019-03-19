Вторая молодость Месси: он превзошел целые клубы и идет на "вечный рекорд", который сам поставил

Нападающий Барселоны Лионель Месси проводит один из лучших сезонов в своей карьере. Фанаты Барселоны могут мечтать о требле.

Ему рукоплещет даже 60-тысячный Бенито Вильямарин, который всегда устраивает адский прием для своих соперников. Покидая стадион, фанаты "огурцов" не скрывали восхищения игрой гениального аргентинца: "мы имели дело с богом", "он заслуживает такой прием", "лучший"... Матч против Бетиса пополнил золотую коллекцию Лео, это был шедевр планетарного масштаба, заслуживающий места в лучших музеях мира. "Овации болельщиков? Очень им благодарен. Такого со мной раньше не случалось", - скромно заявил аргентинец, пожалуй, забыв, что в свое время поднимал на ноги легендарный Кальдерон.

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В свои неполные 32 аргентинец показывает, возможно, лучший футбол, чем при Гвардиоле. Для точного описания творчества Лео уже не осталось никаких эпитетов. Все они были использованы в течение 15-ти сезонов его невероятной карьеры. Иногда кажется, что голы Месси – это рутина. Вы смотрите, как каждый раз он вытягивает кролика из-под шляпы, но уже почти не удивляетесь, как будто так и должно быть, как будто его игра отождествляется с магией. Но черт побери, разве это нормально? Пике, возможно, лучше всех подытожил севильский перформанс Месси: "Особых игроков на самом деле много, однако Лео уникален. Почему? Потому что он делает это регулярно уже 14 лет подряд".

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Регулярность – великая сила аргентинца. Но в текущем сезоне он доказал, что все еще продолжает прогрессировать. Месси переживает вторую молодость, а лучше всего это подтверждает его космическая статистика. "Цифры никогда не лгут", – сказал как-то Криштиану Роналду в ответ на критику собственных хейтеров. И действительно, цифры не врут – Месси сейчас превосходит не только всех игроков из ведущих первенств Европы, но и целые клубы. В текущем сезоне гений с Росарио забил 39 голов в 24-х поединках. Он возглавляет рейтинги "Пичичи" (29) и "Золотую бутсу" (58 пунктов), а также находится на вершине снайперской гонки Лиги чемпионов (8), разделяя первое место вместе с Левандовски, который уже покинул турнир.

Тот, кто после римского фиаско Барселоны рассказывал, что лучшие годы Месси уже далеко позади, просто рвет волосы на собственной голове. Лео доказал обратное – его положительная статистика продолжает расти в геометрической прогрессии. Например, сейчас живая легенда каталонского клуба демонстрирует лучшую среднюю результативность за последние 7 лет. Аргентинец забивает каждые 76,7 минут, лишь немного не дотягивая до цифр с сезона 2011/12 (71,5). Продолжив в том же духе, он вполне способен побить собственный "вечный рекорд" с 2012 года, когда выиграл бомбардирские гонки Примеры с 50-ю мячами на счету.

Месси продолжает совершенствоваться. При Вальверде он стал более прагматичным, как и вся Барселона, но не менее эффективным. В поединке против Бетиса Лео лишний раз самоствердився как лучший исполнитель штрафных на этой планете. Это был его пятый гол со "старого фрагмента игры" с начала сезона (Алавес ПСВ, Бетис и дважды Эспаньол). Процент его меткости также постоянно растет (10%) – 5 мячей после 32-х попыток. Месси осталось нанести лишь три результативные удары, чтобы повторить персональный рекорд из прошлого сезона – 7 голов. Однако тогда ему понадобилось аж 72 подходы.

Невероятно, но факт: начиная с сезона 2011/12, Месси уступает только Ювентусу по количеству голов прямыми ударами со штрафных – 25 против 29. При этом, он самостоятельно наколотил больше чем, например, весь мадридский Реал (24). Если принимать во внимание только текущий сезон, то аргентинцу нет равных ни по количеству мячей из-за пределов штрафной (7), ни по числу реализованных штрафных (5). К слову, на Бенито Вильямарин обладатель пяти "Золотых мячей" оформил 51-й хет-трик в собственной карьере. Он стал первым футболистом в испанском футболе, который 45 раз забивал три гола за матч. Фантастика не так ли?

Именно благодаря Месси каталонский гранд полностью доминировал испанское первенство. Барселона настолько часто покоряет Примеру (7 раз за последние 10 лет), что их соперничество с Реалом, кажется, измеряют только по триумфам в Лиге чемпионов. Однако даже сам Зидан как-то признал, что выиграть национальный чемпионат значительно сложнее, поскольку именно на длинной дистанции команда демонстрирует настоящую регулярность и конкурентоспособность.

Месси, похоже, безразличны дискуссии и споры. Он просто ведет "блаугранас" к очередному титулу, хотя и совсем не скрывает, что хочет большего. Еще на старте сезона капитан Барсы четко расставил приоритеты: "Мы сделаем все возможное, чтобы вернуть кубок Лиги чемпионов на Камп Ноу". Лео уже пять лет не поднимал над головой главный трофей Старого Света, но практически всегда его победы на европейской арене ассоциировались с треблом. По крайней мере так было в 2009 и 2015 годах. Фанаты Барселоны могут мечтать о большем.