Лига конференций 2025/26, 1-й тур

Зриньски – Линкольн Ред Импс – 5:0

Голы: Бильбия, 12, Дуймович, 22, Яковлевич, 40, Дамашкан, 69, Микич, 85

КуПС – Дрита – 1:1

Голы: Пажишек, 74 – Дабикай, 80

Лех – Рапид Вена – 4:1

Голы: Пальма, 13, Исхак, 21, Исмаил, 45+2, Бенгтссон, 77 – Радулович, 64

Нереализованный пенальти: Исхак, 34

Лозанна – Брейдаблик – 3:0

Голы: Лекуэйри, 7, Бейр, 11, Диаките, 33

Ноа – Риека – 1:0

Гол: Мулахуйсенович, 6

Удаление: Янкович, 40 (Риека)

Омония – Майнц – 0:1

Гол: Амири, 75, (пен.)

Ягеллония – Хамрун – 1:0

Гол: Имас, 57

Удаление: Мбонг, 63 (Хамрун)

Зриньски (Босния и Герцеговина) за тайм разбил Линкольн Ред Импс (Гибралтар). Уже на 12-й минуте Бильбия открыл счет в игре, Дуймович через 10 минут удвоил преимущество, а Яковлевич перед перерывом сделал его разгромным – 3:0! Дамашкан во втором тайме лишь увеличил преимущество – 4:0. А Микич в конце игры забил пятый гол в ворота команды из Гибралтара.

Аналогично проходил матч между познаньским Лехом (Польша) и Рапидом из Вены (Австрия). Пальма вывел поляков вперед на 13-й минуте, а дальше центральной персоной в матче стал Микаэль Исхак, который сначала удвоил преимущество, а затем мог сделать счет разгромным, но не реализовал пенальти. Перед самым перерывом Лех забил третий мяч – Пальма ассистировал Исмаилу. Рапид отквитал один мяч усилиями Радуловича, но Бенгтссон на 77-й минуте восстановил разгромный перевес.

КуПС (Финляндия) и Дрита (Косово) разошлись миром. Первый тайм прошел без голов, да и во втором довольно долго забить не могли. Пажишек все же вывел КуПС вперед на 74-й минуте, но уже через 6 минут Дабикай сделал счет ничейным. 1:1 – команды так и не выявили сильнейшего.

Ноа (Армения) в большинстве обыграла Риеку (Хорватия). Хозяева вышли вперед уже на 6-й минуте благодаря голу Мулахусейновича. До перерыва хорваты остались в меньшинстве – Янкович на 30-й минуте получил прямую красную. А во второй половине команды оставили зрителей без голов – минимальная победа Ноа.

Лозанна (Швейцария) также за тайм разбила Брейдаблик (Исландия). Уже на 11-й минуте счет был 2:0: Лекуэйри открыл счет на 7-й, а Бейр на 11-й удвоил преимущество. Диаките в середине первого тайма сделал преимущество разгромным. Во втором тайме команды остановились, а счет 3:0 так и сохранился до конца встречи.

Омония (Кипр) и Майнц (Германия) были одними из самых статусных команд в матчах, которые стартовали в 19:45. Однако, экс-клуб Романа Безуса и представитель Бундеслиги так и не порадовали голами в первом тайме. Лишь ближе к концу игры Майнц повел в счете – Амири реализовал пенальти.

Ягеллония (Польша) не без проблем одолела Хамрун (Мальта) – первого соперника Динамо в летней квалификации Лиги чемпионов. Первый тайм завершился без голов (хотя мяч Имаса из Ягеллонии был отменен). Но на 57-й минуте испанец забил по всем правилам. Мальтийцы еще и остались в меньшинстве через 6 минут – прямую красную получил Мбонг. В итоге, гол Имаса стал единственным во встрече.

