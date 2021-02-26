Сегодня, 26 февраля, в Ньоне состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы 2020/21. Украинские гранды узнают следующих оппонентов в турнире.

Церемония жеребьевки стартует в 14:00 по Киеву. Прямую трансляцию можно смотреть на телеканале "Футбол 1", через сервис MEGOGO, а также на официальном сайте УЕФА. Мы проведем текстовый онлайн непосредственно в этой новости.

Динамо и Шахтер удачно стартовали в плей-офф Лиги Европы: киевляне прошли Брюгге, а дончане справились с Маккаби. На предыдущей стадии украинские клубы получили хороший жребий, сейчас приемлемых вариантов меньше.

С 1/8 финала во время жеребьевки Лиги Европы нет посева и никаких территориальных ограничений. Динамо и Шахтер могут встретиться между собой, а также попасть на любую другую команду.

Потенциальные соперники Динамо и Шахтера:

Арсенал (Англия)

Манчестер Юнайтед (Англия)

Тоттенхэм (Англия)

Вильярреал (Испания)

Гранада (Испания)

Милан (Италия)

Рома (Италия)

Аякс (Нидерланды)

Рейнджерс (Шотландия)

Янг Бойз (Швейцария)

Олимпиакос (Греция)

Славия Прага (Чехия)

Динамо Загреб (Хорватия)

Мольде (Норвегия)

Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы запланированы на 11 марта, а ответные – на 18 марта. Временные слоты традиционные: 19:55 и 22:00 по киевскому времени.

Таблица коэффициентов УЕФА: Украина вплотную приблизилась к заветной топ-10 – Шахтер и Динамо дарят отличный шанс