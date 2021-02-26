В швейцарском Ньоне 26 февраля прошла жеребьевка 1/8 финала ЛЕ 2020/21. С кем сыграет донецкий Шахтер – читайте в этой новости на "Футбол 24".

По итогам жеребьевки команда Луиша Каштру померится силами с Ромой, которую возглавляет Паулу Фонсека – екс-наставник Шахтера.

Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы

Римляне в 1/16 финала разобрались с Брагой – 2:0, 3:1. Первый поединок 1/8 финала "горняки" проведут на выезде 11 марта. Ответный матч запланирован на 18 марта. Жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги Европы состоится 19 числа – на следующий день после ответных матчей.

Отметим, жеребьевка 1/8 финала ЛЕ стартовала в 14:00 по Киеву в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария). На этой стадии уже не было сеяных и несеяных команд, а представители одной страны могли встретиться друг с другом. Соответственно, Шахтер имел шанс получить в соперники киевское Динамо, которое тоже вышло в 1/8 финала благодаря выездной победе над Брюгге.

Напомним, в 1/16 Шахтер прошел Маккаби Тель-Авив, одолев израильтян в двух матчах (2:0 и 1:0).

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