Динамо и Шахтер выиграли ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы и вышли в следующую стадию. Это позволило Украине набрать очередные очки в рейтинге ассоциаций УЕФА и вплотную приблизиться к конкурентам.

Динамо выиграло гостевой еврокубковый матч впервые в текущем сезоне (без учета победы над Гентом еще в квалификации ЛЧ). Игра против Брюгге складывалась не по сценарию киевлян, но "бело-синие" сумели реализовать один из немногочисленных голевых моментов у ворот Симона Миньоле. Забитый мяч Виталия Буяльского принес Динамо минимальную победу и выход в 1/8 финала Лиги Европы.

Порадовал и Шахтер, который на НСК Олимпийский во второй раз обыграл Маккаби Тель-Авив. Гол Жуниора Мораеса позволил "горнякам" праздновать триумф с тем же счетом 1:0. Впервые в текущей еврокубковой кампании Динамо и Шахтер одержали синхронные победы.

Брюгге – Динамо: игрок сезона вытягивает билет в 1/8 ЛЕ и защищает стиль Луческу, а украинская молодежь на высоте

Удачные результаты наших грандов позволили Украине набрать очередные очки в таблице коэффициентов УЕФА. Украинская ассоциация пополнила свой актив на 4 очка (0,8 балла), сократив отставание от Шотландии практически к минимуму. Теперь британцы опережают Украину лишь на 1 очко (0,125 балла, то есть одна ничья) и представлены в Лиге Европы лишь одной командой – Рейнджерс. Правда, не следует расслабляться, ведь летом у Украины отпадет больший коэффициент по итогам сезона 2016/17 (5,500 против 4,375 у шотландцев).

Шахтер с удивительным везением пробился в 1/8 финала Лиги Европы: соперник нашел "ахиллесову пяту", а Каштру ошибся

В целом текущая еврокубковая неделя принесла исключительно положительные новости для Украины. Всех своих представителей потеряла Бельгия (текущее 9 место в рейтинге ассоциаций), которая сейчас опережает нас на 3,400 балла и потеряет летом впечатляющий задел в виде 12,500 зачетных пунктов (у нас, напомним, "сгорит" только 5,500). Соответственно, победа Динамо над Брюгге стала крайне важной и с точки зрения очной борьбы в таблице коэффициентов.

Ни одной команды не осталось и у Турции, которой теперь можно не бояться, ведь турки потеряли шансы обойти Украину по итогам этого сезона. Наконец, всех своих представителей потеряла и Австрия, ведь Вольфсберг и Зальцбург прекратили борьбу за трофей. С учетом будущих потерь Украина отстает от австрийцев меньше, чем на балл.

Словом, если несколько месяцев назад ситуация выглядела плачевной, то сейчас картина куда лучше. Украина получила отличный шанс вырваться на столь желанное 10 место рейтинга ассоциаций УЕФА, которое гарантирует участие чемпиона УПЛ в групповом турнире ЛЧ. Все в руках Динамо и Шахтера – пока нужно болеть за удачный жребий 1/8 для наших грандов, а также "топить" против Рейнджерс, который остался последним представителем Шотландии – едва ли не главного конкурента за топ-10. За выход в четвертьфинал Лиги Европы команда получает бонус в виде одного очка – еще один отличный стимул поддержать обе наши команды. Бельгию мы теперь точно обойдем – остались Австрия и Шотландия.

Напомним, таблица коэффициентов УЕФА формирует представительство на еврокубковый сезон 2022/23. 12-е место, которое сейчас занимает Украина, предусматривает участие в еврокубках пять клубов. Двух – в Лиге чемпионов (одного – во втором квалификационном раунде, одного – в плей-офф раунде), одного – в Лиге Европы (в плей-офф раунде) и двух – в новосозданной Лиге конференций (одного – во втором квалификационном раунде, одного – в третьем квалификационном раунде).

Динамо і Шахтар у вогні: Тайсона списувати зарано, Циганков провалює, але виправляється – ми в 1/8 фіналу!