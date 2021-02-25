Динамо вынуждено было забивать Брюгге после результативной ничьей дома (1:1). Киевляне до сих пор никогда не побеждали нынешнего лидера чемпионата Бельгии, хотя и проиграли лишь одну гостевую дуэль из 3 предыдущих. Впрочем, на этот раз для прохода хватало и ничейного итога 2:2, 3:3 и выше. Матч, как и онлайн-трансляция Брюгге – Динамо на "Футбол 24", стартовал в 22:00. У "черно-синих" выпал тренерский штаб и половина игроков основы, поэтому были надежды, что команда Луческу способна воспользоваться кризисным моментом ослабленных лидеров чемпионата Бельгии.

Брюгге – Динамо: онлайн-трансляция матча 1/16 Лиги Европы

Достаточно активное начало от киевлян. Жерсон, который меняет Де Пену, несколько раз пытался вырваться на ударную позицию, а Беседин почти убежал в чужую штрафную с центра поля, но заработал только угловой. Пытается Динамо контролировать ситуацию на поле через короткий пас, меньше хаоса с дальними передачами, который был в первом матче. Неплохо несколько раз поддерживал атаки Шепелев, для которого не совсем внятная игра Шапаренко в предыдущей встрече стала сегодня большим шансом. Впрочем, первый интересный удар за хозяевами. Это Дост на 9 минуте выиграл верховую борьбу у Сироты, но еврокубковый дебютант успел сразу же заблокировать Баса в воздухе.

В левой зоне часто открываются гости. Именно по этому флангу едва не убежал Беседин, там же в высокой позиции Миколенко. Сразу 2 защитника сдерживают фланг Цыганкова. Рикка по схеме должен играть ниже, Соболь выше, но оба поначалу много времени уделяют подстраховке в защите. Брюгге делает очевидную ставку на сухую ничью и контратаки. Не стесняются грубить бельгийцы. Ван ден Кейбус заработал дебютную желтую за удар по ногам Забарного. Дост расстреливал ворота, но нашел Бущана на линии ворот.

Из фланга Миколенко регулярно прилетают острые подачи. На этот раз замыкал Соболь. Повеселее выглядит в атаке Брюгге. У Динамо только перспективные подходы и полное отсутствие ударов, если не учитывать наивную дальнюю попытку Жерсона с мгновенным блоком. "Почему, почему? Терпение, терпение!" Громкие эмоциональные претензии Луческу абсолютно справедливы. Не хватает выдержки Сидорчуку и компании, снова начались непонятные забросы вперед на удачу, а там один Беседин против нескольких защитников – перспективы минимальны. Соболь успел навесить на границу вратарской, а затем сразу же подобрать и обыграть двух динамовцев. Хорошо, что третий подстраховал.

Позитив первого тайма – Сирота, который выиграл несколько воздушных дуэлей у тарана хозяев. Негатив – снова растворился на поле Цыганков, проигрывают киевляне большинство подборов возле штрафной Миньоле, а Беседин чаще всех примеряет на себя не свойственную ему роль "плеймейкера", так что солидный брак в финальной трети поля не удивляет. Как следствие, отсутствие моментов и идей впереди. Виктор более заметен, когда бегает за Соболем на своей половине. Эдуард – единственный на две команды, кто более-менее часто находится с мячом в чужой штрафной. Бывший подопечный Луческу в Шахтере 4 раза касался круглого в зоне Бущана, у Доста и Маты по 2. Ни один игрок Динамо не вышел за 1 случайный контакт.

Дост уже пятками пасы под удар раздает. Вормер пристреливается. Очередной выигранный поединок Баса на стандарте. Почему сейчас держал Кендзера, загадка. Буяльский нашел свободную зону и прострелил. Беседин пробил с не очень удобной позиции в блок. Самый опасный игрок Брюгге Дост потянул мышцу и сходит с поля на 58 минуте. Ну, сколько еще подарков должна сделать фортуна, чтобы Динамо проснулось и начало играть, а не бояться. Потеря Кендзеры на чужой половине, и какой-то неистовый провал в опорной зоне. Баджи, который заменил Доста, проиграл дуэль Бущану почти тет-а-тет, еще одна попытка бельгийцев заблокирована.

Шапаренко прогнозируемо заменил Шепелева, который откровенно сник после активного старта. Первая замена Луческу на 68 минуте. Жерсон сбросил с себя защитника, словно тяжелый плащ. Шапаренко получил зону для прохода и решил сделать все сам. Классный крученый удар из-за пределов штрафной, сейв Миньоле. Первое попадание Динамо за 70 минут! Еще одна попытка Николая уже не столь интересная – выше. Острый проход Миколенко, а вот подача немного слишком далеко от Цыганкова, который готовился замыкать дальнюю штангу. Да и навесами защиту Брюгге трудновато будет пробить. Еще одна подача Виктора в никуда. Луческу снова и снова ругается на своих игроков.