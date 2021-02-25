Донецкий Шахтер минимально обыграл Маккаби Тель-Авив в матче 1/16 финала Лиги Европы (1:0) и продолжает борьбу за трофей. Отчет об игре читайте на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Шахтер – Маккаби Тель-Авив на "Футбол 24", начался в 19:55. "Горняки" выходили на поле НСК Олимпийский в статусе явного фаворита противостояния благодаря комфортной выездной победе (0:2). Впрочем Луиш Каштру решил не рисковать, выставив сильнейших. Единственное изменение, если сравнивать с израильской встречей команд – Майкон вместо травмированного Степаненко.

Шахтер – Маккаби Тель-Авив: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Команды начали довольно резво. Шахтер требовал пенальти уже на 4-й минуте. Глазер прервал острую передачу Додо рукой, но испанский рефери Хосе Мария Санчес Мартинес решил, что хавбек Маккаби не смог бы избежать контакта. Неоднозначное решение в пользу гостей. В Ла Лиге похожие эпизоды очень часто завершаются именно пенальти. Но "горняки" не останавливались – уже через минуту тот же Додо стрелял в боковую сетку из пределов штрафной.

Шахтер понравился в стартовые 20 минут, атакуя широко и быстро. Тайсон с близкого расстояния влупил прямо в кипера, а Матвиенко добавил выше ворот. Марлос умело дирижировал игровым ансамблем чемпионов Украины. Именно натурализованный бразилец выводил на ударные позиции Додо и Тайсона. В конце концов ему немного не повезло при ударе в дальнюю "шестерку" метров с 10-ти. Маккаби к середине первого тайма провел 2-3 неплохих контрвыпада, которым не хватало последнего паса. Команда Патрика ван Леувена много работала без мяча.

Витао скосил соперника в центре поля и мгновенно получил желтую. Израильтяне выполнили несколько опасных стандартов у ворот Трубина. Только блестящая реакция последнего помешала гостям открыть счет на 35-й минуте. Бен Хаим классно подал на ближнюю штангу, а Мораес головой подправил в створ собственных ворот – наш молодой чемпион мира (U-19) блестяще парировал на линии.

Пожар во вратарской дончан лишь чудом не завершилась голом на 39-й. И снова угловой – Тиби, выиграв второй этаж, попал в перекладину, а Перец добил в штангу. Трубин дважды проводил сферу взглядом. Оборона Шахтера расклеилась перед перерывом – нехватка концентрации на стандартах едва не привела к серьезным неприятностям. 0:0 после стартовых 45 минут, хотя гости откровенно прощали. Каштру недовольно спешил в раздевалку – его подопечные сильно расслабились.

Шахтер – Маккаби Т-А: "горняки" едва не пропустили чудо-гол – стойка и перекладина "создали" сейв дня в Лиге Европы (ВИДЕО)

Ужасная картина продолжилась в дебюте второго тайма. Обычное вбрасывание из аута оказалось сверхсложной задачей для защитников Каштру. Пешич выиграл борьбу на ближней штанге, заметил рывок Перетца, а тот расстрелял Трубина эффектным ударом головой. К счастью, рефери зафиксировал фол в атаке – опять пронесло. Выход Тете вместо Соломона в перерыве кардинально ситуации не изменил. Шахтер только огрызнулся неточным выстрелом Мораеса с линии штрафной.

У Тайсона сдают нервы после недопонимания с Мораесом. Первый эмоционально размахивал руками в ответ на инертность партнера, который проспал элементарную передачу на ход. Зато очередное наступление Маккаби провоцирует панику в защитных порядках "горняков". Соперники, в частности, не воспользовались забавным киксом Майкона перед воротами Трубина. Тете на ровном месте заработал пенальти! Бен Хаим опрометчиво сбил молодого бразильца на левом краю штрафной, а Мораес развел мяч и голкипера по разным углам. Нелогично повел Шахтер на 68-й минуте, ведь израильтяне атаковали острее.

После забитого мяча Шахтер полностью контролировал игру. Каштру выпустил трех свежих игроков – Коноплянку, Фернандо и Корниенко. Фактически дело было сделано. Маккаби не имел шансов, тем более с жалкой реализацией. Останнни 25 минут встречи превратились в обычную формальность. В эндшпиле замечательный момент потеряли гости. Герреро, вырвавшись на свидание с Трубиным, пробил по воробьям. Шахтер в итоге выстрадал минимальную победу и пробился в 1/8 финала – 3:0 по сумме двух матчей, но игра дончан оставляет много вопросов.