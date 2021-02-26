Сьогодні, 26 лютого, у Ньйоні відбудеться жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи 2020/21. Українські гранди дізнаються наступних опонентів у турнірі.

Церемонія жеребкування стартує о 14:00 за Києвом. Пряму трансляцію можна дивитися на телеканалі "Футбол 1", через сервіс MEGOGO, а також на офіційному сайті УЄФА. Ми проведемо текстовий онлайн безпосередньо в цій новині.

Динамо та Шахтар вдало стартували в плей-офф Ліги Європи: кияни пройшли Брюгге, а донеччани впоралися з Маккабі. На попередній стадії українські клуби отримали хороший жереб, зараз прийнятних варіантів менше.

З 1/8 фіналу під час жеребкування Ліги Європи немає посіву та жодних територіальних обмежень. Динамо та Шахтар можуть зустрітися між собою, а також потрапити на будь-яку іншу команду.



Потенційні суперники Динамо та Шахтаря:

Арсенал (Англія)

Манчестер Юнайтед (Англія)

Тоттенхем (Англія)

Вільяреал (Іспанія)

Гранада (Іспанія)

Мілан (Італія)

Рома (Італія)

Аякс (Нідерланди)

Рейнджерс (Шотландія)

Янг Бойз (Швейцарія)

Олімпіакос (Греція)

Славія Прага (Чехія)

Динамо Загреб (Хорватія)

Мольде (Норвегія)

Перші матчі 1/8 фіналу Ліги Європи заплановані на 11 березня, а матчі-відповіді – на 18 березня. Часові слоти традиційні: 19:55 та 22:00 за київським часом.

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