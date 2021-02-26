В 1/8 финала Лиги Европы Динамо встретится с испанским Вильярреалом. Первый матч киевляне проведут дома.

Напомним, что "бело-синие" пробились в топ-16 команд ЛЕ, героически одолев бельгийский Брюгге. А "Желтая субмарина" выбила крепкий австрийский Зальцбург.

Шахтер сыграет з Ромой в 1/8 финала Лиги Европы – Фонсека возвращается в Украину

Главный тренер Вильярреала Унаи Эмери трижды подряд выигрывал Лигу Европы с Севильей (2013/14, 2014/15, 2015/16) – это уникальное достижение в истории второго по престижности еврокубка. В текущем розыгрыше Ла Лиги валенсийцы занимают 6-ю позицию (37 очков после 24-х туров).

Первые поединки 1/8 финала Лиги Европы состоятся 11 марта, ответные –через неделю.

Лига Европы: результаты жеребьевки 1/8 финала – пара уровня ЛЧ и испытания для Динамо и Шахтера