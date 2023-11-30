Состоялись матчи 5-го тура группового этапа Лиги Европы в группах А и В. Результаты – в этой новости на "Футбол 24".

Лига Европы, 5 тур

Группа А

Бачка-Топола – Вест Хэм – 0:1

Гол: Соучек, 89

Фрайбург – Олимпиакос – 5:0

Голы: Грегорич, 3, 8, 36, Сильдиллья, 42, Доан, 77

Группа В

АЕК – Брайтон – 0:1

Гол: Жоау Педру, 55 (п)

Удаление: Гачинович, 65 (АЕК, вторая желтая)

Оба участника плей-офф от группы А определились. Вест Хэм и Фрайбург одержали очень разные победы по содержанию. Немцы поиздевались над Олимпиакосом, который в последнем туре должен подтвердить свое право на путевку в Лигу конференций. Лондонцы же с трудом дожали главного аутсайдера группы. В последнем туре "Молоты" и "бразильцы" разыграют первое место, которое дает возможность стартовать сразу в 1/8 финала ЛЕ. Сейчас у этих команд по 12 очков.

Брайтон тоже гарантировал себе весеннюю часть Лиги Европы. Команду Роберто Де Дзерби спас VAR. Арбитр не хотел назначать пенальти, но ассистенты подсказали, что фол против Жоау Педру был. Он же и реализовал наказание. "Чайки" пока на первом месте, но их может опередить Марсель, играющий с Аяксом позже.