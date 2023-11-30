Матч, как и онлайн-трансляция Гент – Заря на "Футбол 24", стартовал в 19:45 по киевскому времени. Луганской команде нужна была только победа, ведь Маккаби Тель-Авив после победы в Исландии гарантировал себе выход в плей-офф. Гент на момент начала игры шел вторым, опережая Зарю на 6 очков. С точки зрения турнирных раскладов все было предельно ясно – даже ничья досрочно выводила бельгийцев в плей-офф.

В первом туре Лиги конференций команды разошлись миром со счетом 1:1. С тех пор Заря снова сменила тренера – вместо Валерия Кривенцова команду временно возглавил Юрий Коваль. Ситуация от этого лучше не стала – луганчане идут предпоследними в УПЛ и не побеждали в шести матчах подряд (5 поражений). У Гента дела гораздо лучше. "Буйволы" занимают третье место в чемпионате Бельгии и не проигрывали с 22 октября.

Маккаби стал недосягаем для Зари и вышел в плей-офф Лиги конференций – в Исландии израильтяне столкнулись с провокацией

Первый момент за Зарей. Антюх на 4-й минуте пробил из-за пределов штрафной – слабо и неточно. Гент ответил прорывом Геркенса, который не смог обработать мяч. Батагов вовремя заблокировал, а круглый прилетел в руки Турбаевскому. А вот следующий момент у ворот Зари уже был действительно голевым. Куйперс после прострела с фланга поймал Турбаевского на противоходе, но не попал в угол ворот. Еще один шанс у "буйволов" – Джордан заблокировал удар Геркенса. Значительно больше атаковали хозяева в первые минуты, а в это время болельщики на трибунах грелись, как могли. Температура воздуха на момент начала игры была около нуля градусов.

У Зари были огромные проблемы с выходом в атаку. Несмотря на это, казалось, что луганчане сдержали стартовый натиск соперника, но 20-й минуте счет был открыт. 18-летний Малик Фофана получил мяч в центре поля, промчался с ним без особого сопротивления к линии штрафной и левой положил в дальний нижний угол. Турбаевский не дотянулся – 1:0 в пользу бельгийцев.

Украинская команда могла сразу ответить, но Антюх испортил перспективную контратаку три в три. Банально отпустил мяч вингер Зари, а тот покинул пределы поля. Гент едва не удвоил преимущество, однако Турбаевский не без проблем справился с ударом Орбана. И тут же Юрий Коваль удивил – на 32-й минуте вместо защитника Данченко вышел нападающий Горбач. Смело.

И на 36-й минуте это могло принести плоды. Антюх прострелил с правого фланга, а Герреро и Горбач чуть-чуть не успели к мячу. Лучшая атака у Зари за весь первый тайм. Гент ответил очередным ударом активного Фофана – на этот раз не так удачно. Турбаевский забрал мяч. До конца первой половины луганчане организовали еще одну атаку, завершившуюся неточным ударом Горбача. А уже в добавленное время чуть не привез кипер Зари, опрометчиво вышедший за пределы штрафной. Фофана опередил Турбаевского, но подстраховал Джордан.

На старте второго тайма положение Зари стало еще хуже. После прострела Фадига мяч срикошетил от Батагова и влетел в сетку между ног Турбаевскому. А на 55-й минуте Гифт Орбан довел счет до разгромного, в два касания мастерски направив мяч в ворота. 3:0 – все стало ясно. Третий раз подряд в Лиге конференций Заря получает в свои ворота три мяча.

На 65-й минуте случился ужасный эпизод. Голкипер Гента Поль Нарди под прессингом Бугая выбил мяч и сразу упал на газон, схватившись за поясницу. Жуткие кадры. Сразу стало ясно, что травма серьезная. Пауза продолжалась минут 5. Понятно, что продолжит игру Поль Нарди не смог. Его вынесли на носилках и на карете скорой увезли со стадиона. Здоровья!

После вынужденной замены вратаря Гент снова чуть не забил. Турбаевскому удался эффектный сейв после удара Гандельмана. Кипер Зари дотянулся до мяча, хотя тот летел ему в противоход после удара с нескольких метров. Но на 75-й не спас и Турбаевский. Гандельман со второй попытки таки достиг своего, пробив вратаря Зари.

К чести луганцев, хотя бы гол престижа они все-таки забили. Руф, заменивший травмированного Нарди, не справился с ударом Нагнойного из-за пределов штрафной. Мяч подпрыгнул перед вратарем, что стало решающим. 4:1.

Арбитр добавил 10 минут, на четвертой из которых назначил пенальти в ворота Зари. Батагов, прерывая прострел, сыграл рукой. Сразу создалось впечатление, что защитник Зари сделал это не в штрафной. Не сразу, но справедливость восстановили – только штрафной. Гент его не реализовал.

Заря де-юре оформила вылет из еврокубков и гарантированно финиширует на третьем месте группы B. Матч 6 тура Лиги конференций против Брейдаблика будет иметь значение разве что с точки зрения престижа, премиальных от УЕФА (а в нынешних условиях лишняя копейка для украинского клуба не помешает) и очков в таблицу коэффициентов УЕФА. Гент набрал 13 очков и возглавил квартет. В последнем туре бельгийцев для первого места устроит ничья с Маккаби.

А команде Юрия Коваля пора исправлять ужас в УПЛ, где Заря после третьего места прошлого сезона сейчас плетется в зоне вылета. До зимней паузы луганчане сыграют еще три матча – против Руха и Кривбасса в УПЛ и Брейдаблика в Лиге конференций. Прощание Зари с евросезоном 2023/24 состоится 14 декабря.