Ліга Європи, 5 тур

Група А

Бачка-Топола – Вест Хем – 0:1

Гол: Соучек, 89

Фрайбург – Олімпіакос – 5:0

Голи: Грегоріч, 3, 8, 36, Сільділлья, 42, Доан, 77

Група В

АЕК – Брайтон – 0:1

Гол: Жоау Педру, 55 (п)

Вилучення: Гачіновіч, 65 (АЕК, друга жовта)

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Обидва учасники плей-офф від групи А визначилися. Вест Хем і Фрайбург здобули дуже різні перемоги за змістом. Німці познущалися з Олімпіакоса, який в останньому турі має підтвердити своє право на путівку в Лігу конференцій. Лондонці ж ледве дотиснули головного аутсайдера групи. В останньому турі "Молоти" і "бразильці" розіграють перше місце, яке дає можливість стартувати відразу в 1/8 фіналу ЛЄ. Наразі в цих команд по 12 очок.

Брайтон також гарантував собі весняну частину Ліги Європи. Команду Роберто Де Дзербі врятував VAR. Арбітр не хотів призначати пенальті, але асистенти таки підказали, що фол проти Жоау Педру був. Він же і реалізував покарання. Цей гол виявився єдиним у звітному поєдинку. "Чайки" поки на першому місці, але їх може випередити Марсель, який грає з Аяксом пізніше. В останньому турі головні претенденти на лідерство в групі зустрінуться в очному матчі.

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