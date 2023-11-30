Состоялись очередные матчи пятого тура Лиги конференций. Результаты и обзор встреч – в этой новости на "Футбол 24".

Лига конференций, 5-й раунд

Группа A

Клаксвик – Слован – 1:2

Голы: Миккельсен, 17 – Куцка, 24, 62

Олимпия – Лилль – 0:2

Голы: Кабелла, 15, Языджи, 75

Группа C

Балкани – Виктория Пльзень – 0:1

Гол: Шульц, 81

Группа D

Бешикташ – Брюгге – 0:5

Голы: Ниелсен, 4, Тьяго, 14, 46, Оньедика, 51, Ольсен, 69

Буде/Глимт – Лугано – 5:2

Голы: Пеллегрино, 40, 79, Фет, 52, Берг, 66, Капскармо, 89 – Целар, 69, Бабич, 86

Группа E

АЗ – Зринские – 1:0

Гол: Павлидис, 59 (пен)

Группа G

ГИК – Абердин – 2:2

Гол: Банде, 16, Хостикка, 33 – Макдональд, 41, Дук, 56

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Группа A

Паулу Фонсека со своим Лиллем обыграл Олимпию. В другом матче в этой группе сенсационный Клаксвик проиграл Словану. Французы первые с 11 пунктами, они гарантировали себе место в следующем раунде. Вторую строчку с 10 баллами занимает Слован, который тоже получил путевку в плей-офф. Клаксвик имеет четыре балла, Олимпия находится на последнем месте с тремя пунктами. Стоит отметить, что фарерский клуб впервые участвовал в групповом этапе ЛК.

Группа C

Виктория Пльзень смогла на выезде обыграть Балкани. Впрочем, это не повлияло на турнирное положение команды. Чехи обеспечили себе место в следующем раунде. Остальные три команды не упустили шанс получить путевку. Загребское Динамо имеет шесть баллов, Балкани – пять, а Астана – четыре.

Группа D

Брюгге и Буде-Глимт еще в предыдущем туре оформили путевки в следующий раунд. Обе команды свои встречи выиграли. Бельгийцы просто сокрушили Бешикташ, а Буде-Глимт обыграл Лугано.

Группа E

АЗ с минимальным счетом обыграл Зриньски. Нидерландский клуб имеет шесть очков, а лидерами в группе являются Легия и Вест Хэм, которые имеют по девять баллов. АЗ будет надеяться, что Вест Хэм сможет разбить поляков с крупным счетом, а затем в следующем раунде попытаться обыграть Легию. В противном случае они вылетают из турнира.

Группа G

Абердин и ГИК потеряли абсолютно все шансы на выход в плей-офф. В их группе лидируют ПАОК (10 баллов) и Айнтрахт (9 очков).

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