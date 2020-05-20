Лидер Атлетика Адурис объявил о завершении карьеры – он пропустит исторический финал Кубка Испании

Форвард Атлетика из Бильбао Ариц Адурис решил повесить бутсы на гвоздь, не дожидаясь возобновления сезона в чемпионате Испании. Баски вынуждены будут доигрывать чемпионат без лучшего бомбардира команды в XXI веке.

39-летний нападающий сообщил о завершении активных выступлений посредством своего твиттера.

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Адурис написал прощальное письмо, посвященное родному клубу и болельщикам "львов". В нем он сообщил о решении завершить карьеру сейчас. Ранее форвард планировал прекратить выступления после сезона 2019/20 и финала Копа дель Рей, где его Атлетик померится силами с Реал Сосьедадом. Однако, перенос решающего матча Кубка Испании на неопределенный срок сорвало эти планы.

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Ариц Адурис дебютировал на профессиональном уровне еще в сезоне 1999/2000. Тогда он выступал за Аурреру, затем были дубль и первая команда Атлетика, Бургос, Вальядолид, Мальорка и Валенсия. Окончательно вернулся на Сан-Мамес нападающий в 2012 году.

В нынешнем сезоне Адурис провел 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч – настоящий шедевр в ворота Барселоны в 1-м туре Примеры. Всего в активе форварда 407 матчей за Атлетик в различных соревнованиях, в которых он оформил 172 гола.