Испанская федерация приняла ультиматум относительно финала Копа дель Рей

Королевская испанская футбольная федерация поддержала идею о проведении финала Кубка Испании 2019/20 в присутствии болельщиков.

Функционеры пошли навстречу Атлетику из Бильбао и Реал Сосьедаду, которые стремятся в любом случае сыграть "баскский" финал Копа дель Рей со зрителями.

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"КИФФ полностью разделяет стремление Атлетика и Реал Сосьедада сыграть финальный матч Кубка Испании, когда обстоятельства позволят провести его со зрителями, в присутствии фанатов обеих команд.

Этот трофей имеет глубокие корни в испанском футболе. Он заслуживает финала со зрителями. КИФФ благодарна за принятое решение и запрос обоих клубов. Мы введем необходимые механизмы регуляции, чтобы финал официально состоялся в 2020-м или 2021 году. Он будет сыгран до финала Кубка Испании сезона 2020/21", – говорится в заявлении, обнародованном на официальном сайте организации.

Отметим, если Атлетик и Реал Сосьедад не разыграют трофей в этом году летом, то путевку в еврокубки от Испании получит 7-я команда чемпионата.

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