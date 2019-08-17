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Шедевр Адуриса в видеообзоре сенсационного поражения Барселоны от Атлетика на старте Примеры

08:51 8 Читати українською
Шедевр Адуриса в видеообзоре сенсационного поражения Барселоны от Атлетика на старте Примеры
Атлетик – Барселона – видео гола и обзор матча

Барселона потерпела поражение от Атлетика в 1 туре Примеры. Смотрите видео гола и обзор матча Атлетик – Барселона.

89’ Ариц Адурис
 
89’ Ариц Адурис

Атлетик в который раз дал бой Барселоне на своей домашней арене. Ребята из Бильбао четко играли в обороне, не давая именитому сопернику особых возможностей для открытия счета. Атака Барселоны без Месси выглядела откровенно разобранной, а в конце первого тайма добавилась еще одна проблема – Луис Суарес получил повреждение и покинул поле.

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Во втором тайме картина игры не претерпела заметных изменений – Атлетик без проблем отбивал попытки Барселоны и ждал своего шанса. И он случился – на 89 минуте ветеран Ариц Адуриц невероятным ударом ножницами замкнул подачу Капы с правого фланга. Поражение Барселоны 0:1 –сенсациний результат в матче-открытии Примеры 2019/20.

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