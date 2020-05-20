Лідер Атлетіка Адуріс оголосив про завершення кар'єри – він пропустить історичний фінал Кубка Іспанії

Форвард Атлетіка з Більбао Аріц Адуріс вирішив повісити бутси на цвях, не чекаючи на відновлення сезону в чемпіонаті Іспанії. Баски змушені будуть догравати чемпіонат без найкращого бомбардира команди в XXI столітті.

39-річний нападник повідомив про завершення активних виступів через свій твіттер.

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Адуріс написав прощальний лист, присвячений рідному клубі та вболівальникам "левів". У ньому він сповістив про рішення завершити кар'єру зараз. Раніше форвард планувава припинити виступи після сезону 2019/20 та фіналу Копа дель Рей, де його Атлетік поміряється силами з Реал Сосьєдадом. Проте, перенесення вирішального матчу Кубка Іспанії на невизначений термін зірвало ці плани.

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Аріц Адуріс дебютував на професіональному рівні ще в сезоні 1999/2000. Тоді він виступав за Аурреру, потім були дубль і перша команда Атлетіка, Бургос, Вальядолід, Мальорка та Валенсія. Остаточно повернувся на Сан-Мамес нападник у 2012 році.

У нинішньому сезоні Адуріс провів 17 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч – справжній шедевр у ворота Барселони в 1-му турі Прімери. Усього в активі форварда 407 матчів за Атлетік у різних змаганнях, у яких він оформив 172 голи.