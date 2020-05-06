Матри объявил о завершении карьеры – он трижды выиграл Серию А с Ювентусом

Бывший нападающий сборной Италии Алессандро Матри решил завершить профессиональную карьеру.

Матри выступал за ряд итальянских клубов, самые известные среди которых – Ювентус, Милан, Фиорентина и Лацио. Воспитанник Милана наибольших успехов достиг в составе Ювентуса, с которым трижды выиграл чемпионат Италии, один раз – Кубок, и дважды – Суперкубок страны.

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Первую половину сезона-2019/20 35-летний нападающий, права на которого принадлежали Сассуоло, провел в Брешии в аренде. Матри лишь 8 раз выходил на поле в текущей кампании, в общем сыграв 82 минуты. Результативными действиями не отличался.

"Я могу сказать, что осуществил свои мечты. Когда я начал, то не думал, что у меня сложится такая карьера. Три Скудетто – не могу жаловаться на то, как все прошло. Но сейчас я останавливаюсь... Я принял это решение, учитывая, как первые полгода прошли с Брешией. Больше не хотел терпеть. Не в моих правилах оставаться, если я не могу дать то, что нужно", – цитирует Матри Sky Sport.

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