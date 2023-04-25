Лидер Аталанты затроллил Рому фотографией со средним пальцем – он отомстил за насмешки Моуринью
Мартен де Рон ответил Жозе Моуринью на его выходку после того, как Рома выбила Фейеноорд из Лиги Европы.
Моуринью подарил нидерландскому журналисту Джепу Схрейдеру брелок на пресс-конференции, которая состоялась после матча Рома – Фейеноорд. Португалец таким жестом решил "утешить" корреспондента, который, по его мнению, слишком часто вспоминал проигранный роттердамцами Роме финал Лиги конференций. "Вы проиграли финал Лиги конференций, но тебе не стоит плакать. Если я проиграю, я буду спать спокойно, и мне не будут десять месяцев сниться кошмары. В случае поражения я буду думать о следующей игре. И ты, пожалуйста, не плачь...", – сказал журналисту "особенный".
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После прохода Фейеноорда в Лиге Европы римляне играли с Аталантой матч 31 тура Серии А. Команда Моуринью уступила в Бергамо со счётом 1:3, и нидерландский полузащитник бергамасков решил отомстить Моуринью за роттердамцев. В своём Твиттере игрок опубликовал фотографию с брелком Лиги Европы на среднем пальце и подписал её: "Когда твои корни в Роттердаме, и ты обыграл Рому".
Де Рон является воспитанником двух роттердамских клубов, Фейеноорда и Спарты.
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