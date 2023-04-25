Моуринью подарил нидерландскому журналисту Джепу Схрейдеру брелок на пресс-конференции, которая состоялась после матча Рома – Фейеноорд. Португалец таким жестом решил "утешить" корреспондента, который, по его мнению, слишком часто вспоминал проигранный роттердамцами Роме финал Лиги конференций. "Вы проиграли финал Лиги конференций, но тебе не стоит плакать. Если я проиграю, я буду спать спокойно, и мне не будут десять месяцев сниться кошмары. В случае поражения я буду думать о следующей игре. И ты, пожалуйста, не плачь...", – сказал журналисту "особенный".

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После прохода Фейеноорда в Лиге Европы римляне играли с Аталантой матч 31 тура Серии А. Команда Моуринью уступила в Бергамо со счётом 1:3, и нидерландский полузащитник бергамасков решил отомстить Моуринью за роттердамцев. В своём Твиттере игрок опубликовал фотографию с брелком Лиги Европы на среднем пальце и подписал её: "Когда твои корни в Роттердаме, и ты обыграл Рому".

Де Рон является воспитанником двух роттердамских клубов, Фейеноорда и Спарты.

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