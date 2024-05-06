– Команда показала, что уважает своего тренера. Как думаете, ваши слова о возможной отставке сыграли сегодня решающую роль?

– Каждый тренер работает на результат. А если нет результата, надо что-то решать... Мои слова их где-то задели, поэтому они задумались и победили сегодня. Команда умеет играть в футбол.

Герой СК Днепр-1 – о дебютном голе, который спас Максимова от отставки: "Пихал мне за то, что не добегал"

Мы уже сделали достаточно "подарков" соперникам: где-то недотерпели и так далее. На этот раз взяли три очка. В целом игра была ничейная. Но наша команда все равно прогрессирует. Сегодня в старте вышел Гаджиев. Я ему сказал, что против тебя будет играть Дибанго, физически очень сильный футболист. Но он справился, забил победный гол.

– СК Днепр-1 был активнее Кривбасса, но во втором тайме отдал инициативу. Почему так произошло?

– Когда ты ведешь со счетом 1:0, хочется, чтобы игра поскорее закончилась. Поэтому где-то сыграли на удержание счета, боялись пропустить.

– Именно эта победа может серьезно помочь команде в турнирном плане, ведь конкуренты сыграли вничью ...

– Сейчас из команды ушло много игроков, не захотели возвращаться легионеры. После ракетной атаки ушли и молодые бразильцы, на которых мы рассчитывали. К тому же перешли в другие команды Каплиенко, Кравец. Из-за трансферного бана не могли никого подписать. Лишь Очеретько взяли в аренду, и он очень хорошо нам помогает. Команда должна прогрессировать: более лабый ушел, более сильный пришел, только тогда мы будем двигаться вперед. Что дальше будет – трудно сказать, – цитирует Максимова официальный сайт Кривбасса.

Напомним, после 27-ми туров СК Днепр-1 идет в турнирной таблице УПЛ четвертым, набрав 48 очков.

СК Днепр-1 победил Кривбасс в скучном матче – "шантаж" Юрия Максимова не позволил криворожанам досрочно взять бронзу