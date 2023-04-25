Мартен де Рон відповів Жозе Моурінью на його витівку після того, як Рома вибила Фейєнорд із Ліги Європи.

Моурінью подарував нідерландському журналісту Джепу Схрейдеру брелок на прес-конференції, яка відбулася після матчу Рома – Фейєнорд. Португалець таким жестом вирішив "втішити" кореспондента, який, на його думку, надто часто згадував програний роттердамцями Ромі фінал Ліги конференцій. "Ви програли фінал Ліги конференцій, але тобі не варто плакати. Якщо я програю, я спатиму спокійно, і мені не снитимуться десять місяців кошмари. У разі поразки я буду думати про наступну гру. І ти, будь ласка, не плач...", – сказав журналістові "особливий".

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Після проходу Фейєнорда в Лізі Європи римляни грали з Аталантою матч 31 туру Серії А. Команда Моурінью поступилася в Бергамо з рахунком 1:3, і нідерландський півзахисник бергамасків вирішив помститися Моурінью за роттердамців. У своєму Твіттері гравець опублікував фотографію з брелком Ліги Європи на середньому пальці і підписав її: "Коли твоє коріння в Роттердамі, і ти обіграв Рому".

Де Рон є вихованцем двох роттердамських клубів, Фейєнорда і Спарти.

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