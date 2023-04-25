Лідер Аталанти затролив Рому фотографією із середнім пальцем – він помстився за насмішки Моурінью
Мартен де Рон відповів Жозе Моурінью на його витівку після того, як Рома вибила Фейєнорд із Ліги Європи.
Моурінью подарував нідерландському журналісту Джепу Схрейдеру брелок на прес-конференції, яка відбулася після матчу Рома – Фейєнорд. Португалець таким жестом вирішив "втішити" кореспондента, який, на його думку, надто часто згадував програний роттердамцями Ромі фінал Ліги конференцій. "Ви програли фінал Ліги конференцій, але тобі не варто плакати. Якщо я програю, я спатиму спокійно, і мені не снитимуться десять місяців кошмари. У разі поразки я буду думати про наступну гру. І ти, будь ласка, не плач...", – сказав журналістові "особливий".
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Після проходу Фейєнорда в Лізі Європи римляни грали з Аталантою матч 31 туру Серії А. Команда Моурінью поступилася в Бергамо з рахунком 1:3, і нідерландський півзахисник бергамасків вирішив помститися Моурінью за роттердамців. У своєму Твіттері гравець опублікував фотографію з брелком Ліги Європи на середньому пальці і підписав її: "Коли твоє коріння в Роттердамі, і ти обіграв Рому".
Де Рон є вихованцем двох роттердамських клубів, Фейєнорда і Спарти.
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