Ключевая дуэль в борьбе за выживание состоялась в Ровно между Вересом и Минаем. Хозяева опережали соперника лишь на 1 балл – коллективы занимали в турнирной таблице две последние строчки. На кону стояло фактически 6 очков.

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Команды уже традиционно для этого тура определяли, кто начнет поединок с центра поля битьем яйцами, окрашенными в цвета команд, а капитан Вереса презентовал своему визави Пасхальную корзину со вкусностями. Забавно, что главным арбитром матча был рефери с фамилией Пасхал.

Уже на 2-й минуте Дахновский воспользовался отскоком и головой пытался перебросить сферу через голкипера Миная – мяч прошел над перекладиной. Через мгновение Гайдучик сначала замыкал опасный навес, но пробил мимо стойки, а затем попал прямо в руки Кемкину.

В свою очередь Минай в первом же своем эпизоде вышел вперед. Вакула получил заброс на левом фланге, разобрался с защитником и навесил во вратарскую. Устименко с лету пробил головой, Ющишин в падении отбил, Ременяк на добивании головой попал в перекладину, но в конце концов успел добить мяч в сетку.

Верес бросился отыгрываться, оголяя тылы, и Минай грамотно использовал это для своих стремительных контратак. Команды подали серию угловых, которые не принесли желаемого результата. В середине тайма Клец опасно пробивал с разворота и Кемкин в прыжке выбил на угловой. В следующей атаке Минай едва не удвоил – Устименко замыкал головой навес во вратарскую, капер отбил, но добивания не было – арбитр свистнул нарушение правил. В ответ бил Яго, но снова Кемкин был на высоте. Но уже через мгновение бразильский хавбек после паса Клеца сумел попасть между ног Семотюка в угол ворот – 1:1.

Верес бросился дожимать растерянного соперника: Шарай сначала стрелял с дальней дистанции, но неточно, а через мгновение пробил мимо дальней штанги.

На 36-й минуте Дахновский под проливным дождем пробивал под перекладину, но снова Кемкин в прыжке перевел на угловой – феерический поединок от 21-летнего кипер Миная. В конце тайма Дахновский стрелял по центру и Кемкин, казалось бы, в простой ситуации не смог зафиксировать мяч в руках из-за дождя – никто не ожидал этого от кипера и не побежал на добивание.

Сразу после перерыва Устименко неплохо стрелял с дальней дистанции – рядом со стойкой. На 56-й минуте Вакула мощно пробил с линии штрафной и Ющишин не без проблем справился с ударом. В середине второго тайма Верес вышел вперед: Гайдучик отдал пас за спины защитников на Дахновского во вратарскую, тот обыграл голкипера и закатил в сетку – 2:1.

За 5 минут до завершения матча арбитр поставил пенальти в ворота Миная – Чуев в верховой борьбе сыграл рукой. Кемкин отразил удар Шастала с отметки, но на добивание от Дмитрия не успел. Уже в добавленное время Кучеров с линии штрафной попал в перекладину ворот гостей.

Поражение главному конкуренту опустило Минай на последнюю строчку и максимально ухудшило шансы закарпатцев сохранить прописку в элите – варианты, конечно, остаются, но теперь не все будет зависеть от подопечных Желько Любеновича.

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