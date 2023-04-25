В матче 31 тура Серии А Аталанта обыграла Рому со счётом 3:1. Смотрите голы и обзор матча на Футбол 24.

После изматывающих 120 минут матча с Фейеноордом Жозе Моуринью мог применить на выездную игру в Бергамо только одну стратегию. Римляне в полурезервном составе планировали дотерпеть до середины второго тайма и дождаться выхода на поле свежих игроков основы, которые должны были "сделать разницу".

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Но всё пошло не по плану. В первом тайме гости пропустили в единственной толковой атаке Аталанты, а после перерыва в составе "джаллоросси" травмы получили сразу два игрока – защитник Льоренте и нападающий Дибала. Это случилось уже после того, как Моуринью использовал все пять замен. В итоге испанец досрочно покинул поле, а аргентинец доигрывал, откровенно прихрамывая.

К тому же Руй Патрисиу совершил "привоз" в самый ответственный момент – спустя минуту после того как Лоренцо Пеллегрини отквитал один мяч Ромы и вернул свою команду в игру...