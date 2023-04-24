Рома в рамках 31-го тура Серии А потерпела очень неприятное поражение от Аталанты (1:3), серьёзно закрутив интригу в борьбе за ЛЧ. Отчёт читайте на "Футбол 24".

Рома в четверг провела изнурительную 120-минутную битву против Фейеноорда, прорвавшись в полуфинал Лиги Европы, однако в чемпионате тоже надо было побеждать. "Джалоросси" замыкали топ-4, имея 56 очков в активе, но столько же было у Милана – а Интер отставал на два зачетных балла. Да и Аталанта могла приблизиться на неприятное расстояние.

Именно с "Богиней" римлянам пришлось играть в заключительном матче 31-го тура. Причем на выезде. Правда, бергамаски в последнее время не впечатляли, трижды потеряв очки в последних пяти поединках – данный факт должен был бы нивелировать фактор усталости гостей.

Так и случилось. Первый тайм оказался вязким, медленным и совсем не радовал моментами. Показательной стала статистика ударов – Рома при шести попытках ни разу не попала в створ, а у Аталанты был всего один выстрел. Впрочем, именно он вывел хозяев вперед.

Героями стали Сапата и Пашалич. Дуван на 39-й минуте ворвался на левый край штрафной и подсек мяч на 11 метров, а Марио выстрелил с лету – 1:0! Хорват стал пятым хавбеком, которому удалось приобщиться к пяти голам в составе одной команды в каждом из последних пяти сезонов в Серии А.

5x5 - Midfielders who have been involved in at least 5 goals with the same side in each of the last 5 seasons in Serie A:



Luis Alberto - Lazio

Piotr Zielinski - Napoli

Sergej Milinkovic-Savic - Lazio

Lorenzo Pellegrini - Roma

Mario Pasalic - Atalanta



Track.#AtalantaRoma pic.twitter.com/N7DmFq02th — OptaPaolo (@OptaPaolo) April 24, 2023

Отдыхать футболисты отправились при минимальном преимуществе бергамасков. Второй тайм оказался не лучше первого – ударов хоть и стало больше, но долгое время их острота была мизерной. В актив Ромы до 80-х минут можно занести только удар головой в исполнении Абрахама, который прошел мимо дальней девятки.

На 60-х минутах Жозе Моуринью провел серию замен. На поле появились Спинаццола, Эль-Шаарави, Матич и Дибала, что сразу же сказалось на активности римлян. Тем не менее, острых эпизодов все равно не возникало – и за это прилетело наказание в виде гола на 74-й минуте.

Сработала замена Гасперини. Паломино первым же своим касанием замкнул подачу с углового, заставив Патрисиу выполнять сейв, однако Толой сыграл на добивании. Мяч с рикошетом от Льоренте влетел в сетку – 2:0!

Фанаты Ромы среагировали на это эффектным броском файера, который с дальних рядов стадиона перелетел аж за линию штрафной.

I tifosi romanisti che stavano per azzoppare il loro idolo.

Subumani.#AtalantaRoma pic.twitter.com/bzsaqtU6Pj — Domenico Fiore (@DomenicoFiore92) April 24, 2023

Рома не сдалась, а возродила интригу на 83-й минуте. Белотти, заменивший Абрахама, выкатил передачу на Пеллегрини, а тот мощным ударом с линии полукруга прошил Спортьелло – мяч влетел под правую штангу. 2:1! Впрочем, ровно через минуту чудовищная ошибка голкипера восстановила преимущество Аталанты.

Руй Патрисиу вышел из ворот, чтобы перехватить пас на ход Коопмейнерсу. Сфера спокойно катилась в руки португальца, однако тот не смог ее зафиксировать! Голландец тут же подхватил отскок и забил третий гол Аталанты.

Кстати, Коопмейнерс стал первым нидерландским полузащитником со времен Кларенса Зеедорфа, которому удалось забить 7 голов за один сезон в Серии А. Последний раз это случалось в 2008-м.

Рома не сдавалась и теперь. Всего через три минуты после этой катастрофы "джалоросси" могли сократить отставание усилиями все того же Пеллегрини. Лоренцо ударом со стандарта закрутил мяч в правый угол, но попал в стойку!

Сразу после этого случилось еще одно несчастье. Дибала зашкутил и покинул поле, не сумев помочь в компенсированное время (а добавили аж 7 минут!). Более того – команда осталась в меньшинстве, ведь замен уже не было. Тем не менее, подопечные Жозе Моуринью завершали поединок в атаках, без надежды надеясь на камбэк.

Его не случилось. Финальный свисток зафиксировал победу Аталанты. Бергамаски набрали 52 очка и приблизились к зоне ЛЧ на расстояние четырех зачетных баллов. Рома же опустилась на пятую позицию, пропустив Милан в топ-4 вследствие ухудшения дополнительных показателей.