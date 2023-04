Рома в четверг провела изнурительную 120-минутную битву против Фейеноорда, прорвавшись в полуфинал Лиги Европы, однако в чемпионате тоже надо было побеждать. "Джалоросси" замыкали топ-4, имея 56 очков в активе, но столько же было у Милана – а Интер отставал на два зачетных балла. Да и Аталанта могла приблизиться на неприятное расстояние.

Именно с "Богиней" римлянам пришлось играть в заключительном матче 31-го тура. Причем на выезде. Правда, бергамаски в последнее время не впечатляли, трижды потеряв очки в последних пяти поединках – данный факт должен был бы нивелировать фактор усталости гостей.

Так и случилось. Первый тайм оказался вязким, медленным и совсем не радовал моментами. Показательной стала статистика ударов – Рома при шести попытках ни разу не попала в створ, а у Аталанты был всего один выстрел. Впрочем, именно он вывел хозяев вперед.

Героями стали Сапата и Пашалич. Дуван на 39-й минуте ворвался на левый край штрафной и подсек мяч на 11 метров, а Марио выстрелил с лету – 1:0! Хорват стал пятым хавбеком, которому удалось приобщиться к пяти голам в составе одной команды в каждом из последних пяти сезонов в Серии А.

5x5 - Midfielders who have been involved in at least 5 goals with the same side in each of the last 5 seasons in Serie A:



Luis Alberto - Lazio

Piotr Zielinski - Napoli

Sergej Milinkovic-Savic - Lazio

Lorenzo Pellegrini - Roma

Mario Pasalic - Atalanta



