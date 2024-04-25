Аякс снова вышел на Грэма Поттера с предложением возглавить команду с начала нового сезона.

В начале апреля Поттер отказал Аяксу, который ищет замену своему временному наставнику Джону ван'т Схипу. Это случилось после поражения Аякса Фейеноорду со счётом 0:6. Это решение объяснялось кризисом, в котором оказалась команда. Неудачи Аякса породили у Поттера сомнения в достижении успеха в столице Нидерландов, поскольку ранее он уже стал жертвой управленческого хаоса в Челси.

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Как информирует Voetbal International, руководство "красно-белых" решило предпринять еще одну попытку убедить Поттера принять кризисную команду. Сообщается, что представители амстердамского клуба вышли на Поттера с вопросом, не желает ли он пересмотреть свое решение.

После 30 туров в чемпионате Нидерландов Аякс занимает пятое место в турнирной таблицы, отставая от АЗ на 8 очков и от лидера ПСВ на 33 очка.

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