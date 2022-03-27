Бывшая звезда Интера и сборной Нидерландов Уэсли Снейдер присоединился к сбору средств, которые будут переданы на нужды беженцев из Украины.

Мэр Утрехта Шэрон Дейксма отчиталась о благотворительном матче, в котором приняли участие победитель ЛЧ 2009/10 и местные блоггеры.

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"Сегодня Уэсли Снейдер организовал благотворительную игру, средства с которой пойдут на помощь украинским беженцам. Конечно, Евгений Левченко также был частью мероприятия. Какая замечательная инициатива!" – написала Дейксма.

Все собранные деньги передадут Левченко и его жене Виктории, а они используют их для поддержки украинцев, вынужденных бежать от войны.

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