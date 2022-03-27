Колишня зірка Інтера і збірної Нідерландів Веслі Снейдер долучився до збору коштів, які передадуть на потреби біженців з України.

Мер Утрехта Шерон Дейксма відзвітувала про благодійний матч, в якому взяли участь переможець ЛЧ 2009/10 та місцеві блогери.

Екс-зірка Шахтаря Матузалем візьме участь у благодійному матчі на підтримку України

"Сьогодні Веслі Снейдер організував благодійну гру, кошти з якої підуть на допомогу українським біженцям. Звичайно, Євген Левченко також був частиною заходу. Яка чудова ініціатива!" – написала Дейксма.

Усі зібрані гроші передадуть Левченку та його дружині Вікторії, а вони використають їх для підтримки українців, які були змушені тікати від війни.

Росія напала на Україну: заява Зеленського щодо ізоляції спортсменів з країни орків, смерть екс-футболіста (LIVE)